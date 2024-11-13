https://ria.ru/20241113/terakt-1983563721.html

В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе

В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024

В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе

Украинские спецслужбы могут стоять за организацией теракта в Севастополе, который привел к гибели военнослужащего РФ, считает депутат Госдумы от Севастополя,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:12

2024-11-13T16:12

2024-11-13T16:12

происшествия

россия

украина

дмитрий белик

михаил развожаев

севастополь

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы могут стоять за организацией теракта в Севастополе, который привел к гибели военнослужащего РФ, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее в среду губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. По предварительным данным СК РФ, машина взорвалась из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу авто. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. "Киевский террористический режим и его спецслужбы делают ставку на террор в надежде запугать наших военных и их семьи, но с русскими людьми эта тактика - заранее провальная", - сказал Белик РИА Новости. Депутат напомнил, что Россия с террористами переговоры не ведет. Как предполагает депутат, если Украина надеется подобными актами получить уступки, то в ответ может получить "Калибры" по своим военным и энергетическим объектам.

https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html

https://ria.ru/20241112/fsb-1983262753.html

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украина

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, дмитрий белик, михаил развожаев, севастополь, госдума рф