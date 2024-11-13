Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/terakt-1983563721.html
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе
Украинские спецслужбы могут стоять за организацией теракта в Севастополе, который привел к гибели военнослужащего РФ, считает депутат Госдумы от Севастополя,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:12
2024-11-13T16:12
происшествия
россия
украина
дмитрий белик
михаил развожаев
севастополь
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983549720_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_026e2861c756a91f98eee35e7d6cd179.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы могут стоять за организацией теракта в Севастополе, который привел к гибели военнослужащего РФ, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее в среду губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. По предварительным данным СК РФ, машина взорвалась из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу авто. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. "Киевский террористический режим и его спецслужбы делают ставку на террор в надежде запугать наших военных и их семьи, но с русскими людьми эта тактика - заранее провальная", - сказал Белик РИА Новости. Депутат напомнил, что Россия с террористами переговоры не ведет. Как предполагает депутат, если Украина надеется подобными актами получить уступки, то в ответ может получить "Калибры" по своим военным и энергетическим объектам.
https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html
https://ria.ru/20241112/fsb-1983262753.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983549720_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_719feafdf9a8f2e353c8e4fa59eeebcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, дмитрий белик, михаил развожаев, севастополь, госдума рф
Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Белик, Михаил Развожаев, Севастополь, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе

Депутат Белик: за терактом в Севастополе могут стоять украинские спецслужбы

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Севастополе
На месте взрыва автомобиля в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
На месте взрыва автомобиля в Севастополе
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы могут стоять за организацией теракта в Севастополе, который привел к гибели военнослужащего РФ, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее в среду губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. По предварительным данным СК РФ, машина взорвалась из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу авто. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Задержание мужчины, планировавшего теракт на подстанции в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
Вчера, 09:49
"Киевский террористический режим и его спецслужбы делают ставку на террор в надежде запугать наших военных и их семьи, но с русскими людьми эта тактика - заранее провальная", - сказал Белик РИА Новости.
Депутат напомнил, что Россия с террористами переговоры не ведет.
Как предполагает депутат, если Украина надеется подобными актами получить уступки, то в ответ может получить "Калибры" по своим военным и энергетическим объектам.
Задержание агента СБУ, готовившего теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт
12 ноября, 12:37
 
ПроисшествияРоссияУкраинаДмитрий БеликМихаил РазвожаевСевастопольГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала