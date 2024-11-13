https://ria.ru/20241113/terakt-1983563721.html
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе
Украинские спецслужбы могут стоять за организацией теракта в Севастополе, который привел к гибели военнослужащего РФ, считает депутат Госдумы от Севастополя,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:12
2024-11-13T16:12
2024-11-13T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы могут стоять за организацией теракта в Севастополе, который привел к гибели военнослужащего РФ, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее в среду губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб военнослужащий. По предварительным данным СК РФ, машина взорвалась из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу авто. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. "Киевский террористический режим и его спецслужбы делают ставку на террор в надежде запугать наших военных и их семьи, но с русскими людьми эта тактика - заранее провальная", - сказал Белик РИА Новости. Депутат напомнил, что Россия с террористами переговоры не ведет. Как предполагает депутат, если Украина надеется подобными актами получить уступки, то в ответ может получить "Калибры" по своим военным и энергетическим объектам.
https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, украина, дмитрий белик, михаил развожаев, севастополь, госдума рф
Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Белик, Михаил Развожаев, Севастополь, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали теракт в Севастополе
Депутат Белик: за терактом в Севастополе могут стоять украинские спецслужбы