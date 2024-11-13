https://ria.ru/20241113/terakt-1983492278.html

В Севастополе возбудили дело о теракте после подрыва автомобиля

В Севастополе возбудили дело о теракте после подрыва автомобиля - РИА Новости, 13.11.2024

В Севастополе возбудили дело о теракте после подрыва автомобиля

Уголовное дело о подрыве машины с военнослужащим в Севастополе возбудили по статье "Теракт", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:44

2024-11-13T12:44

2024-11-13T15:04

происшествия

севастополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о подрыве машины с военнослужащим в Севастополе возбудили по статье "Теракт", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (пункт "б" части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК России)", — уточнили в ведомстве.Взрыв в Гагаринском районе Севастополя прогремел около десяти утра. Сработала самодельная бомба, прикрепленная к днищу внедорожника. Погиб военнослужащий, находившийся в машине.Как сообщила РИА Новости представитель экстренных служб, для подрыва использовалось устройство большой мощности — порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте.Сравнимую по мощности бомбу взорвали террористы в петербургском супермаркете в конце декабря 2017 года. Тогда пострадали 18 человек.

https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html

https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983456981.html

севастополь

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва автомобиля в Севастополе, где погиб российский военнослужащий СК публикует кадры из Севастополя с места, где погиб при взрыве автомобиля российский военнослужащий. Как сообщали следователи, уже возбуждено уголовное дело, а погиб военный из-за срабатывания самодельного взрывного устройства. Взрывчатка, говорили РИА Новости в экстренных службах, по предварительной информации, была заложена под днище внедорожника. Губернатор Развожаев сообщал, что нельзя исключать возможность диверсии. 2024-11-13T12:44 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)