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В Севастополе возбудили дело о теракте после подрыва автомобиля - РИА Новости, 13.11.2024
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12:44 13.11.2024 (обновлено: 15:04 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/terakt-1983492278.html
В Севастополе возбудили дело о теракте после подрыва автомобиля
В Севастополе возбудили дело о теракте после подрыва автомобиля - РИА Новости, 13.11.2024
В Севастополе возбудили дело о теракте после подрыва автомобиля
Уголовное дело о подрыве машины с военнослужащим в Севастополе возбудили по статье "Теракт", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:44
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происшествия
севастополь
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о подрыве машины с военнослужащим в Севастополе возбудили по статье "Теракт", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (пункт "б" части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК России)", — уточнили в ведомстве.Взрыв в Гагаринском районе Севастополя прогремел около десяти утра. Сработала самодельная бомба, прикрепленная к днищу внедорожника. Погиб военнослужащий, находившийся в машине.Как сообщила РИА Новости представитель экстренных служб, для подрыва использовалось устройство большой мощности — порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте.Сравнимую по мощности бомбу взорвали террористы в петербургском супермаркете в конце декабря 2017 года. Тогда пострадали 18 человек.
https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html
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севастополь
россия
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Кадры с места взрыва автомобиля в Севастополе, где погиб российский военнослужащий
СК публикует кадры из Севастополя с места, где погиб при взрыве автомобиля российский военнослужащий. Как сообщали следователи, уже возбуждено уголовное дело, а погиб военный из-за срабатывания самодельного взрывного устройства. Взрывчатка, говорили РИА Новости в экстренных службах, по предварительной информации, была заложена под днище внедорожника. Губернатор Развожаев сообщал, что нельзя исключать возможность диверсии.
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происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Севастополе возбудили дело о теракте после подрыва автомобиля

В Севастополе завели дело о теракте после гибели военного при подрыве автомобиля

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о подрыве машины с военнослужащим в Севастополе возбудили по статье "Теракт", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (пункт "б" части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК России)", — уточнили в ведомстве.
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Взрыв в Гагаринском районе Севастополя прогремел около десяти утра. Сработала самодельная бомба, прикрепленная к днищу внедорожника. Погиб военнослужащий, находившийся в машине.
Как сообщила РИА Новости представитель экстренных служб, для подрыва использовалось устройство большой мощности — порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Сравнимую по мощности бомбу взорвали террористы в петербургском супермаркете в конце декабря 2017 года. Тогда пострадали 18 человек.
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ПроисшествияСевастопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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