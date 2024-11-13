https://ria.ru/20241113/teplovoz-1983465618.html

Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге

Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге - РИА Новости, 13.11.2024

Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге

Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:45

2024-11-13T11:45

2024-11-13T11:45

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хабаровский край

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае, сообщила головная компания производителя локомотива "Синара - транспортные машины" (СТМ). Прокладка железнодорожного полотна на всем протяжении ТЖД завершилась недавно, полный ввод в эксплуатацию намечен на следующий год. Это однопутная линия с 18 разъездами. Частная железная дорога соединит угольные месторождения Якутии и новый строящийся порт на берегу Охотского моря. "Первый грузовой состав проехал по всей линии ТЖД. Провел его тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ (Людиновский тепловозостроительный завод, входит в СТМ - ред.)", - говорится в сообщении. Первая поездка была тест-драйвом. Состав из 20 полувагонов с углем и двух пассажирских вагонов сопровождения проехал 531 километр - от станции Эльга до порта на мысе Манорский. Строительством ТЖД занималась УК "Элси". Стоимость дороги первоначально оценивалась в сумму свыше 97 миллиардов рублей, затем - примерно в 146 миллиардов.

https://ria.ru/20241030/putin-1980846057.html

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, хабаровский край, охотское море