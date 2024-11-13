https://ria.ru/20241113/teplovoz-1983465618.html
Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге
Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге - РИА Новости, 13.11.2024
Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге
Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:45
2024-11-13T11:45
2024-11-13T11:45
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае, сообщила головная компания производителя локомотива "Синара - транспортные машины" (СТМ). Прокладка железнодорожного полотна на всем протяжении ТЖД завершилась недавно, полный ввод в эксплуатацию намечен на следующий год. Это однопутная линия с 18 разъездами. Частная железная дорога соединит угольные месторождения Якутии и новый строящийся порт на берегу Охотского моря. "Первый грузовой состав проехал по всей линии ТЖД. Провел его тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ (Людиновский тепловозостроительный завод, входит в СТМ - ред.)", - говорится в сообщении. Первая поездка была тест-драйвом. Состав из 20 полувагонов с углем и двух пассажирских вагонов сопровождения проехал 531 километр - от станции Эльга до порта на мысе Манорский. Строительством ТЖД занималась УК "Элси". Стоимость дороги первоначально оценивалась в сумму свыше 97 миллиардов рублей, затем - примерно в 146 миллиардов.
https://ria.ru/20241030/putin-1980846057.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, хабаровский край, охотское море
Экономика, Хабаровский край, Охотское море
Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге
Тепловоз провел первый грузовой состав по частной Тихоокеанской железной дороге
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае, сообщила головная компания производителя локомотива "Синара - транспортные машины" (СТМ).
Прокладка железнодорожного полотна на всем протяжении ТЖД завершилась недавно, полный ввод в эксплуатацию намечен на следующий год. Это однопутная линия с 18 разъездами. Частная железная дорога соединит угольные месторождения Якутии и новый строящийся порт на берегу Охотского моря
.
"Первый грузовой состав проехал по всей линии ТЖД. Провел его тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ (Людиновский тепловозостроительный завод, входит в СТМ - ред.)", - говорится в сообщении.
Первая поездка была тест-драйвом. Состав из 20 полувагонов с углем и двух пассажирских вагонов сопровождения проехал 531 километр - от станции Эльга до порта на мысе Манорский.
Строительством ТЖД занималась УК "Элси". Стоимость дороги первоначально оценивалась в сумму свыше 97 миллиардов рублей, затем - примерно в 146 миллиардов.