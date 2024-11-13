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Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге - РИА Новости, 13.11.2024
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11:45 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/teplovoz-1983465618.html
Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге
Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге - РИА Новости, 13.11.2024
Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге
Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:45
2024-11-13T11:45
экономика
хабаровский край
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае, сообщила головная компания производителя локомотива "Синара - транспортные машины" (СТМ). Прокладка железнодорожного полотна на всем протяжении ТЖД завершилась недавно, полный ввод в эксплуатацию намечен на следующий год. Это однопутная линия с 18 разъездами. Частная железная дорога соединит угольные месторождения Якутии и новый строящийся порт на берегу Охотского моря. "Первый грузовой состав проехал по всей линии ТЖД. Провел его тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ (Людиновский тепловозостроительный завод, входит в СТМ - ред.)", - говорится в сообщении. Первая поездка была тест-драйвом. Состав из 20 полувагонов с углем и двух пассажирских вагонов сопровождения проехал 531 километр - от станции Эльга до порта на мысе Манорский. Строительством ТЖД занималась УК "Элси". Стоимость дороги первоначально оценивалась в сумму свыше 97 миллиардов рублей, затем - примерно в 146 миллиардов.
https://ria.ru/20241030/putin-1980846057.html
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экономика, хабаровский край, охотское море
Экономика, Хабаровский край, Охотское море
Тепловоз провел первый грузовой состав по Тихоокеанской железной дороге

Тепловоз провел первый грузовой состав по частной Тихоокеанской железной дороге

© ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/TelegramТестовый проезд тепловоза с двумя вагонами, отправленный по первой частной в России Тихоокеанской железной дороге
Тестовый проезд тепловоза с двумя вагонами, отправленный по первой частной в России Тихоокеанской железной дороге - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/Telegram
Тестовый проезд тепловоза с двумя вагонами, отправленный по первой частной в России Тихоокеанской железной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае, сообщила головная компания производителя локомотива "Синара - транспортные машины" (СТМ).
Прокладка железнодорожного полотна на всем протяжении ТЖД завершилась недавно, полный ввод в эксплуатацию намечен на следующий год. Это однопутная линия с 18 разъездами. Частная железная дорога соединит угольные месторождения Якутии и новый строящийся порт на берегу Охотского моря.
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"Первый грузовой состав проехал по всей линии ТЖД. Провел его тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ (Людиновский тепловозостроительный завод, входит в СТМ - ред.)", - говорится в сообщении.
Первая поездка была тест-драйвом. Состав из 20 полувагонов с углем и двух пассажирских вагонов сопровождения проехал 531 километр - от станции Эльга до порта на мысе Манорский.
Строительством ТЖД занималась УК "Элси". Стоимость дороги первоначально оценивалась в сумму свыше 97 миллиардов рублей, затем - примерно в 146 миллиардов.
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ЭкономикаХабаровский крайОхотское море
 
 
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