Блогер-сыроед обвинил в смерти ребенка мать
Блогер-сыроед, ребенок которого умер в Сочи, просил переквалифицировать статью
© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сетиБлогер Максим Лютый
© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сети
Блогер Максим Лютый. Архивное фото
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СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Блогер-сыроед Максим Лютый, ребенок которого умер от истощения в Сочи, в ходе судебного процесса обвинял в произошедшем мать ребёнка и настаивал на переквалификации статьи, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В среду Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляции блогера и гособвинителя, который просил увеличить Лютому наказание до 12 лет. Изучив материалы дела, апелляционная инстанция усилила приговор сыроеду, он получил не восемь, а десять лет лишения свободы. Как уточнили в пресс-службе региональных судов, на заседании Лютый обвинял в произошедшем свою супругу – мать погибшего ребёнка.
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"В ходе рассмотрения дела Максима Лютого судом апелляционной инстанции подсудимый обвинил во лжи мать ребенка, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Он настаивал на том, что любил своего сына, которого они назвали Космосом, и заботился о нем. Состояние малыша он оценивал по сообщениям в чатах в сети интернет. Подсудимый просил суд переквалифицировать его действия на статью 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов региона.
Ранее Лютый также высказывался о виновности супруги в смерти их общего ребёнка и просил смягчить наказание.
Лазаревский районный суд Краснодарского края 16 апреля приговорил Лютого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статьей 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ему также был назначен штраф в 100 тысяч рублей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию".
Впоследствии и прокуратура, которая сочла наказание слишком мягким и попросила увеличить срок до 12 лет (хотя на процессе требовала лишь 8,5 лет), и сторона защиты обжаловали приговор.
Как сообщал СК, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. 8 марта 2023 года родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что не давая сыну пищи, рассчитывал приучить его к сыроедству, обливал его холодной водой, а в смерти обвинил гражданскую супругу. Ей суд назначил 2 года исправительных работ.
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