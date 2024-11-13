Рейтинг@Mail.ru
Блогер-сыроед обвинил в смерти ребенка мать - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 13.11.2024 (обновлено: 13:05 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/syroed-1983497031.html
Блогер-сыроед обвинил в смерти ребенка мать
Блогер-сыроед обвинил в смерти ребенка мать - РИА Новости, 13.11.2024
Блогер-сыроед обвинил в смерти ребенка мать
Блогер-сыроед Максим Лютый, ребенок которого умер от истощения в Сочи, в ходе судебного процесса обвинял в произошедшем мать ребёнка и настаивал на... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:51
2024-11-13T13:05
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907227239_0:315:1440:1125_1920x0_80_0_0_5132ba67d9a36299399ef32115336edc.jpg
СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Блогер-сыроед Максим Лютый, ребенок которого умер от истощения в Сочи, в ходе судебного процесса обвинял в произошедшем мать ребёнка и настаивал на переквалификации статьи, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В среду Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляции блогера и гособвинителя, который просил увеличить Лютому наказание до 12 лет. Изучив материалы дела, апелляционная инстанция усилила приговор сыроеду, он получил не восемь, а десять лет лишения свободы. Как уточнили в пресс-службе региональных судов, на заседании Лютый обвинял в произошедшем свою супругу – мать погибшего ребёнка. "В ходе рассмотрения дела Максима Лютого судом апелляционной инстанции подсудимый обвинил во лжи мать ребенка, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Он настаивал на том, что любил своего сына, которого они назвали Космосом, и заботился о нем. Состояние малыша он оценивал по сообщениям в чатах в сети интернет. Подсудимый просил суд переквалифицировать его действия на статью 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов региона. Ранее Лютый также высказывался о виновности супруги в смерти их общего ребёнка и просил смягчить наказание. Лазаревский районный суд Краснодарского края 16 апреля приговорил Лютого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статьей 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ему также был назначен штраф в 100 тысяч рублей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию". Впоследствии и прокуратура, которая сочла наказание слишком мягким и попросила увеличить срок до 12 лет (хотя на процессе требовала лишь 8,5 лет), и сторона защиты обжаловали приговор. Как сообщал СК, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. 8 марта 2023 года родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что не давая сыну пищи, рассчитывал приучить его к сыроедству, обливал его холодной водой, а в смерти обвинил гражданскую супругу. Ей суд назначил 2 года исправительных работ.
https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html
https://ria.ru/20230320/vina-1859092084.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907227239_0:180:1440:1260_1920x0_80_0_0_895fabc882bd73f1f945dcaf00c927b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, сочи, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Краснодарский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер-сыроед обвинил в смерти ребенка мать

Блогер-сыроед, ребенок которого умер в Сочи, просил переквалифицировать статью

© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сетиБлогер Максим Лютый
Блогер Максим Лютый - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сети
Блогер Максим Лютый. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Блогер-сыроед Максим Лютый, ребенок которого умер от истощения в Сочи, в ходе судебного процесса обвинял в произошедшем мать ребёнка и настаивал на переквалификации статьи, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В среду Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляции блогера и гособвинителя, который просил увеличить Лютому наказание до 12 лет. Изучив материалы дела, апелляционная инстанция усилила приговор сыроеду, он получил не восемь, а десять лет лишения свободы. Как уточнили в пресс-службе региональных судов, на заседании Лютый обвинял в произошедшем свою супругу – мать погибшего ребёнка.
Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в зале суда. 26 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо
26 октября 2023, 14:47
"В ходе рассмотрения дела Максима Лютого судом апелляционной инстанции подсудимый обвинил во лжи мать ребенка, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Он настаивал на том, что любил своего сына, которого они назвали Космосом, и заботился о нем. Состояние малыша он оценивал по сообщениям в чатах в сети интернет. Подсудимый просил суд переквалифицировать его действия на статью 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов региона.
Ранее Лютый также высказывался о виновности супруги в смерти их общего ребёнка и просил смягчить наказание.
Лазаревский районный суд Краснодарского края 16 апреля приговорил Лютого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статьей 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ему также был назначен штраф в 100 тысяч рублей за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию".
Впоследствии и прокуратура, которая сочла наказание слишком мягким и попросила увеличить срок до 12 лет (хотя на процессе требовала лишь 8,5 лет), и сторона защиты обжаловали приговор.
Как сообщал СК, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. 8 марта 2023 года родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что не давая сыну пищи, рассчитывал приучить его к сыроедству, обливал его холодной водой, а в смерти обвинил гражданскую супругу. Ей суд назначил 2 года исправительных работ.
В Сочи задержан приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Блогер-сыроед не признает вину в смерти сына от голода, сообщил источник
20 марта 2023, 13:09
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСочиКраснодарский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала