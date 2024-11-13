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Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов - РИА Новости, 13.11.2024
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15:46 13.11.2024
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Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов
Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов - РИА Новости, 13.11.2024
Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов
Новым руководителем пресс-бюро Службы внешней разведки РФ назначен Сергей Гуськов. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:46
2024-11-13T15:46
россия
сергей иванов (политик)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Новым руководителем пресс-бюро Службы внешней разведки РФ назначен Сергей Гуськов. "Руководителем бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации Службы внешней разведки Российской Федерации (пресс-бюро СВР России) назначен Гуськов Сергей Анатольевич", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ возглавлял Сергей Иванов.
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россия, сергей иванов (политик), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Сергей Иванов (политик), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов

Новым руководителем пресс-бюро СВР стал Сергей Гуськов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве
Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Новым руководителем пресс-бюро Службы внешней разведки РФ назначен Сергей Гуськов.
"Руководителем бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации Службы внешней разведки Российской Федерации (пресс-бюро СВР России) назначен Гуськов Сергей Анатольевич", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ возглавлял Сергей Иванов.
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