https://ria.ru/20241113/svr-1983556804.html
Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов
Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов - РИА Новости, 13.11.2024
Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов
Новым руководителем пресс-бюро Службы внешней разведки РФ назначен Сергей Гуськов. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:46
2024-11-13T15:46
2024-11-13T15:46
россия
сергей иванов (политик)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Новым руководителем пресс-бюро Службы внешней разведки РФ назначен Сергей Гуськов. "Руководителем бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации Службы внешней разведки Российской Федерации (пресс-бюро СВР России) назначен Гуськов Сергей Анатольевич", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ возглавлял Сергей Иванов.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей иванов (политик), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Сергей Иванов (политик), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Пресс-бюро СВР возглавил Гуськов
Новым руководителем пресс-бюро СВР стал Сергей Гуськов