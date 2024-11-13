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Семьи погибших участников СВО из Чувашии получат по миллиону рублей - РИА Новости, 13.11.2024
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19:40 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/svo-1983614436.html
Семьи погибших участников СВО из Чувашии получат по миллиону рублей
Семьи погибших участников СВО из Чувашии получат по миллиону рублей - РИА Новости, 13.11.2024
Семьи погибших участников СВО из Чувашии получат по миллиону рублей
Семьи погибших участников специальной военной операции из Чувашии получат по миллиону рублей из регионального бюджета, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:40
2024-11-13T19:40
россия
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Семьи погибших участников специальной военной операции из Чувашии получат по миллиону рублей из регионального бюджета, заявил глава республики Олег Николаев. Соответствующее решение принято в среду на заседании кабинета министров Чувашии. "В случае гибели участника СВО, в том числе на приграничных территориях России, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, членам его семьи выплачивается региональная единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Как уточнили в пресс-службе главы региона, "выплата в размере 1 миллиона рублей предусматривается как для родственников бойцов, погибших в зоне боевых действий, так и родственников погибших в результате выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции". Как пояснила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, право на получение единовременной выплаты будут иметь родители, супруги, дети участников специальной военной операции, а в случае их отсутствия - родные братья и сестры. Размер выплаты распределяется пропорционально.
https://ria.ru/20241112/chuvashiya-1983334373.html
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россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), сво
Россия, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия), СВО

Семьи погибших участников СВО из Чувашии получат по миллиону рублей

© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваВрио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Врио главы Чувашии Олег Николаев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Семьи погибших участников специальной военной операции из Чувашии получат по миллиону рублей из регионального бюджета, заявил глава республики Олег Николаев.
Соответствующее решение принято в среду на заседании кабинета министров Чувашии.
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"В случае гибели участника СВО, в том числе на приграничных территориях России, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, членам его семьи выплачивается региональная единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Как уточнили в пресс-службе главы региона, "выплата в размере 1 миллиона рублей предусматривается как для родственников бойцов, погибших в зоне боевых действий, так и родственников погибших в результате выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции".
Как пояснила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, право на получение единовременной выплаты будут иметь родители, супруги, дети участников специальной военной операции, а в случае их отсутствия - родные братья и сестры. Размер выплаты распределяется пропорционально.
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