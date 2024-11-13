https://ria.ru/20241113/svo-1983614436.html

Семьи погибших участников СВО из Чувашии получат по миллиону рублей

Семьи погибших участников СВО из Чувашии получат по миллиону рублей - РИА Новости, 13.11.2024

Семьи погибших участников СВО из Чувашии получат по миллиону рублей

Семьи погибших участников специальной военной операции из Чувашии получат по миллиону рублей из регионального бюджета, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:40

2024-11-13T19:40

2024-11-13T19:40

россия

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564093320_0:69:1375:842_1920x0_80_0_0_28541400c4c37dd11e1446758b948710.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Семьи погибших участников специальной военной операции из Чувашии получат по миллиону рублей из регионального бюджета, заявил глава республики Олег Николаев. Соответствующее решение принято в среду на заседании кабинета министров Чувашии. "В случае гибели участника СВО, в том числе на приграничных территориях России, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, членам его семьи выплачивается региональная единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Как уточнили в пресс-службе главы региона, "выплата в размере 1 миллиона рублей предусматривается как для родственников бойцов, погибших в зоне боевых действий, так и родственников погибших в результате выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции". Как пояснила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, право на получение единовременной выплаты будут иметь родители, супруги, дети участников специальной военной операции, а в случае их отсутствия - родные братья и сестры. Размер выплаты распределяется пропорционально.

https://ria.ru/20241112/chuvashiya-1983334373.html

https://ria.ru/20241023/chuvashiya-1979604492.html

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), сво