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Расчеты FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области
Расчеты FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области - РИА Новости, 13.11.2024
Расчеты FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области украинскую автомобильную технику, следовавших на позиции для ротации, сообщило... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:24
2024-11-13T15:24
2024-11-13T15:24
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области украинскую автомобильную технику, следовавших на позиции для ротации, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА было выявлено движение нескольких единиц автомобильной техники ВСУ, следующих на позиции для проведения ротации личного состава в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по транспортным средствам противника. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами ударных FPV-дронов группировки войск "Север"", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства объективного контроля ВС РФ зафиксировали прямые попадания по автомобилям боевиков ВСУ.
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сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области
Минобороны: расчеты FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области