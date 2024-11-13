https://ria.ru/20241113/svo-1983547560.html

Расчеты FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области

Расчеты FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области - РИА Новости, 13.11.2024

Расчеты FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области

Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области украинскую автомобильную технику, следовавших на позиции для ротации, сообщило... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:24

2024-11-13T15:24

2024-11-13T15:24

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области украинскую автомобильную технику, следовавших на позиции для ротации, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА было выявлено движение нескольких единиц автомобильной техники ВСУ, следующих на позиции для проведения ротации личного состава в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по транспортным средствам противника. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами ударных FPV-дронов группировки войск "Север"", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства объективного контроля ВС РФ зафиксировали прямые попадания по автомобилям боевиков ВСУ.

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сумская область, россия, вооруженные силы украины