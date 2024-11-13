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Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО - РИА Новости, 13.11.2024
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Надежные люди
 
13:50 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/svo-1983513797.html
Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО
Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО - РИА Новости, 13.11.2024
Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО
Сотрудники Тульской таможни передали для нужд СВО конфискованный электрический мотоцикл стоимостью более 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Федеральной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:50
2024-11-13T13:50
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ТУЛА, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники Тульской таможни передали для нужд СВО конфискованный электрический мотоцикл стоимостью более 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем Telegram-канале. "Транспортное средство было ввезено в РФ с нарушением таможенного законодательства. По решению суда товар обращен в федеральную собственность", - говорится в сообщении. Уточняется, что таможенники передали электромотоцикл представителям Московского военного округа.
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россия, тульская область, сво
Надежные люди, Россия, Тульская область, СВО

Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО

© Фото : Федеральная таможенная служба/TelegramТульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО
Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Федеральная таможенная служба/Telegram
Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО
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ТУЛА, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники Тульской таможни передали для нужд СВО конфискованный электрический мотоцикл стоимостью более 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем Telegram-канале.
"Транспортное средство было ввезено в РФ с нарушением таможенного законодательства. По решению суда товар обращен в федеральную собственность", - говорится в сообщении.
Уточняется, что таможенники передали электромотоцикл представителям Московского военного округа.
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Надежные людиРоссияТульская областьСВО
 
 
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