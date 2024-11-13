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Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО
Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО - РИА Новости, 13.11.2024
Тульская таможня передала конфискованный мотоцикл на нужды СВО
Сотрудники Тульской таможни передали для нужд СВО конфискованный электрический мотоцикл стоимостью более 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Федеральной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:50
2024-11-13T13:50
2024-11-13T13:50
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ТУЛА, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники Тульской таможни передали для нужд СВО конфискованный электрический мотоцикл стоимостью более 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем Telegram-канале. "Транспортное средство было ввезено в РФ с нарушением таможенного законодательства. По решению суда товар обращен в федеральную собственность", - говорится в сообщении. Уточняется, что таможенники передали электромотоцикл представителям Московского военного округа.
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982656518.html
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Надежные люди, Россия, Тульская область, СВО