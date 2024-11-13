https://ria.ru/20241113/svo-1983481347.html

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:07

2024-11-13T12:07

2024-11-13T12:20

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое И Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили ведомстве.

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, франция, безопасность