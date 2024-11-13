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Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 13.11.2024 (обновлено: 12:20 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/svo-1983481347.html
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:07
2024-11-13T12:20
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
франция
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое И Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Франция, Безопасность
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое И Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныФранцияБезопасность
 
 
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