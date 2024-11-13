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Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:07
2024-11-13T12:07
2024-11-13T12:20
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое И Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Франция, Безопасность
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне ответственности "Востока"