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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 13.11.2024 (обновлено: 12:16 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/svo-1983481064.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 13.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение украинским формированиям, потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, уничтожена станция... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:09
2024-11-13T12:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
пятихатки
запорожская область
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение украинским формированиям, потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пятихатки, запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Пятихатки, Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение украинским формированиям, потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПятихаткиЗапорожская областьХерсонская областьБезопасность
 
 
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