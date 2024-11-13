https://ria.ru/20241113/svo-1983481064.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 13.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение украинским формированиям, потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, уничтожена станция... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:09

2024-11-13T12:09

2024-11-13T12:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение украинским формированиям, потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пятихатки, запорожская область, херсонская область , безопасность