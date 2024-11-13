https://ria.ru/20241113/svo-1983480555.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 13.11.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 720 военнослужащих, два танка,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:07
2024-11-13T12:07
2024-11-13T12:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
янтарный
дружковка
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693772_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_79377e21ac3d43034d6698d380c4e427.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 720 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html
россия
янтарный
дружковка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693772_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_967dcf153f69e167ab14488d3ada6c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, янтарный, дружковка, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Янтарный, Дружковка, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
МО: ВСУ потеряли до 720 военных и два танка в зоне действий группировки "Юг"