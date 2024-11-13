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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 13.11.2024
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12:07 13.11.2024 (обновлено: 12:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/svo-1983480555.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 13.11.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 720 военнослужащих, два танка,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:07
2024-11-13T12:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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сша
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 720 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, янтарный, дружковка, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Янтарный, Дружковка, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

МО: ВСУ потеряли до 720 военных и два танка в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 720 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", уничтожены два склада боеприпасов.
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