https://ria.ru/20241113/svo-1983480555.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 13.11.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 720 военнослужащих, два танка,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:07

2024-11-13T12:07

2024-11-13T12:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

янтарный

дружковка

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 720 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html

россия

янтарный

дружковка

сша

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россия, вооруженные силы украины, в мире, янтарный, дружковка, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)