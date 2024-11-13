Российские военные освободили Ровнополь в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Ровнополь в ДНР
Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили село Ровнополь в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили село Ровнополь в ДНР
Ровнополь — небольшое село на границе ДНР и Запорожской области, расположенное в районе Времевского выступа. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север к трассе, с запада ведущей к Великой Новоселке.
Кроме того, военные "Востока" поразили формирования четырех украинских бригад в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля в ДНР.
Также они отразили две контратаки штурмовых групп.
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Потери противника составили:
- до 150 военнослужащих;
- бронетранспортер;
- семь автомобилей;
- 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции.
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