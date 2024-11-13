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Российские военные освободили Ровнополь в ДНР - РИА Новости, 13.11.2024
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12:06 13.11.2024 (обновлено: 14:07 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/svo-1983479686.html
Российские военные освободили Ровнополь в ДНР
Российские военные освободили Ровнополь в ДНР - РИА Новости, 13.11.2024
Российские военные освободили Ровнополь в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:06
2024-11-13T14:07
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, военные "Востока" поразили формирования четырех украинских бригад в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля в ДНР.Также они отразили две контратаки штурмовых групп.Потери противника составили:
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили Ровнополь в ДНР

Минобороны: российские военные освободили Ровнополь в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили село Ровнополь в ДНР
Российские войска освободили село Ровнополь в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили село Ровнополь в ДНР

Ровнополь — небольшое село на границе ДНР и Запорожской области, расположенное в районе Времевского выступа. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север к трассе, с запада ведущей к Великой Новоселке.

Кроме того, военные "Востока" поразили формирования четырех украинских бригад в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля в ДНР.
Также они отразили две контратаки штурмовых групп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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  • до 150 военнослужащих;
  • бронетранспортер;
  • семь автомобилей;
  • 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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