https://ria.ru/20241113/svo-1983479686.html

Российские военные освободили Ровнополь в ДНР

Российские военные освободили Ровнополь в ДНР - РИА Новости, 13.11.2024

Российские военные освободили Ровнополь в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:06

2024-11-13T12:06

2024-11-13T14:07

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, военные "Востока" поразили формирования четырех украинских бригад в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля в ДНР.Также они отразили две контратаки штурмовых групп.Потери противника составили:

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность