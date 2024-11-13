https://ria.ru/20241113/sutochnye-1983426771.html

Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках

Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках - РИА Новости, 13.11.2024

Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой увеличить с 700 рублей до 1500 рублей не облагаемые НДФЛ суточные в командировках внутри РФ, а также с 2500... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:37

2024-11-13T07:37

2024-11-13T07:37

россия

айрат гибатдинов

антон котяков

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой увеличить с 700 рублей до 1500 рублей не облагаемые НДФЛ суточные в командировках внутри РФ, а также с 2500 рублей до 3500 рублей в командировках в другие страны, соответствующее обращение направлено в Минтруд (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). "<…> прошу вас, в рамках своей компетенции, сообщить позицию возглавляемого вами ведомства относительно индексации размера суточных, не облагаемых НДФЛ, до 1500 рублей за каждый день командировки на территории России и 3500 рублей за каждый день командировки в других странах. Данное повышение максимальных размеров суточных, не облагаемых НДФЛ, позволит работодателям по своему усмотрению увеличить их размер в пределах 1500 и 3500 рублей соответственно, что улучшит денежное содержание работников, профессии которых предусматривают командировки", - говорится в обращении Гибатдинова на имя министра труда Антона Котякова. Сенатор также отметил, что в настоящее время максимальный размер суточных, не облагаемых НДФЛ, в командировках по России составляет 700 рублей, а в командировках в других странах — 2500 рублей. "Указанные максимальные размеры были установлены до 2020 года в целях защиты прав работников на суточные. Ввиду макроэкономических изменений: роста инфляции, цен на продукты первой необходимости, данные лимиты с течением времени не гарантируют работнику удовлетворения базовых потребностей в течение всего дня. В случае повышения МРОТ с 1 января 2025 года до 22 400 рублей, минимальный суточный размер содержания будет значительно превышать 700 рублей", — подчеркнул политик. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что подобное увеличение станет плюсом "как для сотрудников, так и для владельцев бизнеса". "Мы находимся в такой ситуации, когда нужно поддерживать предпринимателей на государственном уровне. Освобождение от дополнительных налогов будет способствовать развитию бизнеса, что в перспективе благоприятно повлияет на экономику страны", — констатировал парламентарий.

https://ria.ru/20241105/nalogi-1981858385.html

https://realty.ria.ru/20241112/gosduma-1983320491.html

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россия, айрат гибатдинов, антон котяков