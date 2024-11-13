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Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках - РИА Новости, 13.11.2024
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07:37 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/sutochnye-1983426771.html
Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках
Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках - РИА Новости, 13.11.2024
Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках
Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой увеличить с 700 рублей до 1500 рублей не облагаемые НДФЛ суточные в командировках внутри РФ, а также с 2500... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:37
2024-11-13T07:37
россия
айрат гибатдинов
антон котяков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой увеличить с 700 рублей до 1500 рублей не облагаемые НДФЛ суточные в командировках внутри РФ, а также с 2500 рублей до 3500 рублей в командировках в другие страны, соответствующее обращение направлено в Минтруд (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). "&lt;…&gt; прошу вас, в рамках своей компетенции, сообщить позицию возглавляемого вами ведомства относительно индексации размера суточных, не облагаемых НДФЛ, до 1500 рублей за каждый день командировки на территории России и 3500 рублей за каждый день командировки в других странах. Данное повышение максимальных размеров суточных, не облагаемых НДФЛ, позволит работодателям по своему усмотрению увеличить их размер в пределах 1500 и 3500 рублей соответственно, что улучшит денежное содержание работников, профессии которых предусматривают командировки", - говорится в обращении Гибатдинова на имя министра труда Антона Котякова. Сенатор также отметил, что в настоящее время максимальный размер суточных, не облагаемых НДФЛ, в командировках по России составляет 700 рублей, а в командировках в других странах — 2500 рублей. "Указанные максимальные размеры были установлены до 2020 года в целях защиты прав работников на суточные. Ввиду макроэкономических изменений: роста инфляции, цен на продукты первой необходимости, данные лимиты с течением времени не гарантируют работнику удовлетворения базовых потребностей в течение всего дня. В случае повышения МРОТ с 1 января 2025 года до 22 400 рублей, минимальный суточный размер содержания будет значительно превышать 700 рублей", — подчеркнул политик. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что подобное увеличение станет плюсом "как для сотрудников, так и для владельцев бизнеса". "Мы находимся в такой ситуации, когда нужно поддерживать предпринимателей на государственном уровне. Освобождение от дополнительных налогов будет способствовать развитию бизнеса, что в перспективе благоприятно повлияет на экономику страны", — констатировал парламентарий.
https://ria.ru/20241105/nalogi-1981858385.html
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россия, айрат гибатдинов, антон котяков
Россия, Айрат Гибатдинов, Антон Котяков
Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках

Сенатор Гибатдинов призвал увеличить не облагаемые НДФЛ суточные в командировках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой увеличить с 700 рублей до 1500 рублей не облагаемые НДФЛ суточные в командировках внутри РФ, а также с 2500 рублей до 3500 рублей в командировках в другие страны, соответствующее обращение направлено в Минтруд (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
"<…> прошу вас, в рамках своей компетенции, сообщить позицию возглавляемого вами ведомства относительно индексации размера суточных, не облагаемых НДФЛ, до 1500 рублей за каждый день командировки на территории России и 3500 рублей за каждый день командировки в других странах. Данное повышение максимальных размеров суточных, не облагаемых НДФЛ, позволит работодателям по своему усмотрению увеличить их размер в пределах 1500 и 3500 рублей соответственно, что улучшит денежное содержание работников, профессии которых предусматривают командировки", - говорится в обращении Гибатдинова на имя министра труда Антона Котякова.
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Сенатор также отметил, что в настоящее время максимальный размер суточных, не облагаемых НДФЛ, в командировках по России составляет 700 рублей, а в командировках в других странах — 2500 рублей.
"Указанные максимальные размеры были установлены до 2020 года в целях защиты прав работников на суточные. Ввиду макроэкономических изменений: роста инфляции, цен на продукты первой необходимости, данные лимиты с течением времени не гарантируют работнику удовлетворения базовых потребностей в течение всего дня. В случае повышения МРОТ с 1 января 2025 года до 22 400 рублей, минимальный суточный размер содержания будет значительно превышать 700 рублей", — подчеркнул политик.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что подобное увеличение станет плюсом "как для сотрудников, так и для владельцев бизнеса".
"Мы находимся в такой ситуации, когда нужно поддерживать предпринимателей на государственном уровне. Освобождение от дополнительных налогов будет способствовать развитию бизнеса, что в перспективе благоприятно повлияет на экономику страны", — констатировал парламентарий.
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РоссияАйрат ГибатдиновАнтон Котяков
 
 
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