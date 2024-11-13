Суд продлил арест основателю Greenpeace* Уотсону
Sermitsiaq: арест основателю Greenpeace Полу Уотсону продлили до 2 декабря
Канадский капитан Пол Уотсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Канадский капитан Пол Уотсон, один из основателей природоохранных организаций Greenpeace* и Sea Shepherd, которого арестовали в Гренландии в конце июля, останется под стражей до 2 декабря, сообщает гренландская газета Sermitsiaq.
Ранее полиция Гренландии информировала, что по решению суда Уотсон останется под стражей до 13 ноября.
"Судья по делу... арест продлевается до 2 декабря", - пишет газета.
Уточняется, что сторона защиты сразу же подала апелляцию.
Уотсон 16 октября направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за "преследования со стороны японских властей". Он заявил, что действия японских властей, добивающихся его экстрадиции из-за акций против китобойного промысла, политически мотивированы. Позднее Франция потребовала от Дании освободить активиста. Агентство Франс Пресс также сообщило, что Уотсон запросил гражданство Франции.
Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата
11 ноября, 15:18
В июле Уотсона задержала полиция Гренландии. Представитель датской федеральной полиции подтвердил, что действия правоохранителей связаны с международным ордером на арест из Японии, выданным из-за акций активиста против китобойного промысла. По решению суда Уотсон останется под стражей в Гренландии до 23 октября. Портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию Уотсона.
Пол Уотсон, один из основателей Greenpeace*, в 1977 году был исключен из организации из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал свою собственную организацию Captain Paul Watson Foundation.
* Организация, признанная в России нежелательной
СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*
7 августа 2023, 23:55