https://ria.ru/20241113/sud-1983562991.html

Суд продлил арест основателю Greenpeace* Уотсону

Суд продлил арест основателю Greenpeace* Уотсону - РИА Новости, 13.11.2024

Суд продлил арест основателю Greenpeace* Уотсону

Канадский капитан Пол Уотсон, один из основателей природоохранных организаций Greenpeace* и Sea Shepherd, которого арестовали в Гренландии в конце июля,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:09

2024-11-13T16:09

2024-11-13T16:09

в мире

гренландия

дания

франция

пол уотсон (greenpeace)

эммануэль макрон

sea shepherd

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Канадский капитан Пол Уотсон, один из основателей природоохранных организаций Greenpeace* и Sea Shepherd, которого арестовали в Гренландии в конце июля, останется под стражей до 2 декабря, сообщает гренландская газета Sermitsiaq. Ранее полиция Гренландии информировала, что по решению суда Уотсон останется под стражей до 13 ноября. "Судья по делу... арест продлевается до 2 декабря", - пишет газета. По данным издания, судья не принял возражения стороны защиты о том, что длительность ареста несопоставима с причиной для задержания, однако призвал министерство юстиции Дании поскорее принять решение по экстрадиции Уотсона в Японию. Уточняется, что сторона защиты сразу же подала апелляцию. Уотсон 16 октября направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за "преследования со стороны японских властей". Он заявил, что действия японских властей, добивающихся его экстрадиции из-за акций против китобойного промысла, политически мотивированы. Позднее Франция потребовала от Дании освободить активиста. Агентство Франс Пресс также сообщило, что Уотсон запросил гражданство Франции. В июле Уотсона задержала полиция Гренландии. Представитель датской федеральной полиции подтвердил, что действия правоохранителей связаны с международным ордером на арест из Японии, выданным из-за акций активиста против китобойного промысла. По решению суда Уотсон останется под стражей в Гренландии до 23 октября. Портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию Уотсона. Пол Уотсон, один из основателей Greenpeace*, в 1977 году был исключен из организации из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал свою собственную организацию Captain Paul Watson Foundation.* Организация, признанная в России нежелательной

https://ria.ru/20241016/uotson--1978420043.html

https://ria.ru/20241111/greenpeace-1983104930.html

https://ria.ru/20230807/greenpeace-1888751850.html

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в мире, гренландия, дания, франция, пол уотсон (greenpeace), эммануэль макрон, sea shepherd