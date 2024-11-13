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Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России - РИА Новости, 13.11.2024
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Липецкая область
 
15:01 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/startapy-1983540716.html
Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России
Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России - РИА Новости, 13.11.2024
Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России
Проекты молодых ученых Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) стали участниками федерального проекта "топ-1000 университетских стартапов... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:01
2024-11-13T15:01
липецкая область
россия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Проекты молодых ученых Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) стали участниками федерального проекта "топ-1000 университетских стартапов России", сообщили в пресс-службе правительства региона. Возможность для реализации получили три разработки. Одна из них касается использования пектина в медицине, диетологии и сельском хозяйстве. Вторая - создания энергоэффективной оптимизированной системы управления частотным электроприводом с внедрением бездатчикового управления. В третьем проекте речь идет о разработке и исследовании устройства интуитивного ассистирующего телеуправления манипуляционными робототехническими комплексами в динамических условиях. Как сообщили в пресс-службе, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поддерживает инновационные идеи молодых ученых, высоко ценит их достойный вклад в развитие отечественной науки, а также участие в решении экономических и социальных проблем региона. "Научные исследования и проекты, практическая работа делают область конкурентоспособной и сильной", – процитировали Артамонова в пресс-службе правительства региона. Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" запущен Минобрнауки в 2022 году для поддержки и развития технологического предпринимательства и создания в стране высокотехнологичных стартапов. Как рассказали в пресс-службе ЛГТУ, университет – активный участник проекта. Там открыта "Предпринимательская точка кипения", проводятся тренинги предпринимательских компетенций для студентов.
https://ria.ru/20241108/stroitelstvo-1982637661.html
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россия, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Россия, Липецкая область, Игорь Артамонов

Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России

© iStock.com / Anatoly KireevЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / Anatoly Kireev
Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Проекты молодых ученых Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) стали участниками федерального проекта "топ-1000 университетских стартапов России", сообщили в пресс-службе правительства региона.
Возможность для реализации получили три разработки. Одна из них касается использования пектина в медицине, диетологии и сельском хозяйстве. Вторая - создания энергоэффективной оптимизированной системы управления частотным электроприводом с внедрением бездатчикового управления. В третьем проекте речь идет о разработке и исследовании устройства интуитивного ассистирующего телеуправления манипуляционными робототехническими комплексами в динамических условиях.
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"Научные исследования и проекты, практическая работа делают область конкурентоспособной и сильной", – процитировали Артамонова в пресс-службе правительства региона.
Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" запущен Минобрнауки в 2022 году для поддержки и развития технологического предпринимательства и создания в стране высокотехнологичных стартапов. Как рассказали в пресс-службе ЛГТУ, университет – активный участник проекта. Там открыта "Предпринимательская точка кипения", проводятся тренинги предпринимательских компетенций для студентов.
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Липецкая областьРоссияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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