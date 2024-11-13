https://ria.ru/20241113/startapy-1983540716.html

Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России

Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России - РИА Новости, 13.11.2024

Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России

Проекты молодых ученых Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) стали участниками федерального проекта "топ-1000 университетских стартапов... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:01

2024-11-13T15:01

2024-11-13T15:01

липецкая область

россия

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Проекты молодых ученых Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) стали участниками федерального проекта "топ-1000 университетских стартапов России", сообщили в пресс-службе правительства региона. Возможность для реализации получили три разработки. Одна из них касается использования пектина в медицине, диетологии и сельском хозяйстве. Вторая - создания энергоэффективной оптимизированной системы управления частотным электроприводом с внедрением бездатчикового управления. В третьем проекте речь идет о разработке и исследовании устройства интуитивного ассистирующего телеуправления манипуляционными робототехническими комплексами в динамических условиях. Как сообщили в пресс-службе, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поддерживает инновационные идеи молодых ученых, высоко ценит их достойный вклад в развитие отечественной науки, а также участие в решении экономических и социальных проблем региона. "Научные исследования и проекты, практическая работа делают область конкурентоспособной и сильной", – процитировали Артамонова в пресс-службе правительства региона. Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" запущен Минобрнауки в 2022 году для поддержки и развития технологического предпринимательства и создания в стране высокотехнологичных стартапов. Как рассказали в пресс-службе ЛГТУ, университет – активный участник проекта. Там открыта "Предпринимательская точка кипения", проводятся тренинги предпринимательских компетенций для студентов.

https://ria.ru/20241108/stroitelstvo-1982637661.html

https://ria.ru/20241024/biblioteki-1979832030.html

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россия, липецкая область, игорь артамонов