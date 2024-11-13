https://ria.ru/20241113/ssha-1983621529.html

Стал известен основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине

Стал известен основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине - РИА Новости, 13.11.2024

Стал известен основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине

Американский дипломат Брайан Хук, работавший ранее спецпредставителем США по Ирану, является основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:49

2024-11-13T20:49

2024-11-13T20:56

в мире

сша

иран

украина

дональд трамп

майк помпео

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983622384_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_2bfbd286b41e9f6b9552dda19c2b2548.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский дипломат Брайан Хук, работавший ранее спецпредставителем США по Ирану, является основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники. "Основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению войны от Дональда Трампа является Брайан Хук. С сентября 2018 года по август 2020 года Хук работал специальным представителем США по Ирану и старшим советником по политике государственного секретаря Майка Помпео", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным "Зеркало недели", Хук - американский дипломат, юрист и государственный служащий. В 2021 году он присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Он является адъюнкт-профессором Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка. Ранее Politico сообщала, что основными кандидатами на пост госсекретаря США в администрации Трампа являются американские сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность своего советника по нацбезопасности в своей администрации.

https://ria.ru/20241113/tramp-1983611255.html

https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html

сша

иран

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, украина, дональд трамп, майк помпео, марко рубио