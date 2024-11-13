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Стал известен основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине - РИА Новости, 13.11.2024
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20:49 13.11.2024 (обновлено: 20:56 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/ssha-1983621529.html
Стал известен основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине
Стал известен основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине - РИА Новости, 13.11.2024
Стал известен основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине
Американский дипломат Брайан Хук, работавший ранее спецпредставителем США по Ирану, является основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:49
2024-11-13T20:56
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский дипломат Брайан Хук, работавший ранее спецпредставителем США по Ирану, является основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники. "Основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению войны от Дональда Трампа является Брайан Хук. С сентября 2018 года по август 2020 года Хук работал специальным представителем США по Ирану и старшим советником по политике государственного секретаря Майка Помпео", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным "Зеркало недели", Хук - американский дипломат, юрист и государственный служащий. В 2021 году он присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Он является адъюнкт-профессором Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка. Ранее Politico сообщала, что основными кандидатами на пост госсекретаря США в администрации Трампа являются американские сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность своего советника по нацбезопасности в своей администрации.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983611255.html
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в мире, сша, иран, украина, дональд трамп, майк помпео, марко рубио
В мире, США, Иран, Украина, Дональд Трамп, Майк Помпео, Марко Рубио
Стал известен основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине

"Зеркало недели": дипломат Брайан Хук может стать спецпосланником США по Украине

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский дипломат Брайан Хук
Американский дипломат Брайан Хук - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский дипломат Брайан Хук. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский дипломат Брайан Хук, работавший ранее спецпредставителем США по Ирану, является основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
"Основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению войны от Дональда Трампа является Брайан Хук. С сентября 2018 года по август 2020 года Хук работал специальным представителем США по Ирану и старшим советником по политике государственного секретаря Майка Помпео", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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По данным "Зеркало недели", Хук - американский дипломат, юрист и государственный служащий. В 2021 году он присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Он является адъюнкт-профессором Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка.
Ранее Politico сообщала, что основными кандидатами на пост госсекретаря США в администрации Трампа являются американские сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность своего советника по нацбезопасности в своей администрации.
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