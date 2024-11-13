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Усыпленные в США белка Пинат и енот Фред не болели бешенством
Усыпленные в США белка Пинат и енот Фред не болели бешенством - РИА Новости, 13.11.2024
Усыпленные в США белка Пинат и енот Фред не болели бешенством
Известная в соцсетях белка Пинат (в переводе с английского "арахис", "орешек") и енот Фред, которых из-за угрозы бешенства изъял у хозяев и усыпил департамент... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:27
2024-11-13T14:27
2024-11-13T14:27
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Известная в соцсетях белка Пинат (в переводе с английского "арахис", "орешек") и енот Фред, которых из-за угрозы бешенства изъял у хозяев и усыпил департамент охраны окружающей среды американского штата Нью-Йорк, не были опасны для человека, это показали результаты их тестов на бешенство, заявил глава администрации округа Чемунг штата Нью-Йорк Крис Мосс. В начале ноября телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента. Ее смерть вызвала массовую критику в сети, американский предприниматель Илон Маск также осудил ее усыпление. "Отрицательные. Оба теста пришли отрицательные", - сказал чиновник во время брифинга в ответ на вопрос журналиста, отметив, что округу не было известно, что усыпленные белка и енот были знамениты в соцсетях. По словам чиновника, власти действовали четко по алгоритму, узнав, что животные из дикой природы жили с семьей без разрешения департамента. При этом он допустил, что животных могли усыпить поспешно и за ними можно было понаблюдать пару дней прежде, чем переходить к более решительным мерам.
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в мире, нью-йорк (город), илон маск
В мире, Нью-Йорк (город), Илон Маск
Усыпленные в США белка Пинат и енот Фред не болели бешенством
Мэр Нью-Йорка Мосс: белки Пинат и енот Фред не были опасны для человека
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Известная в соцсетях белка Пинат (в переводе с английского "арахис", "орешек") и енот Фред, которых из-за угрозы бешенства изъял у хозяев и усыпил департамент охраны окружающей среды американского штата Нью-Йорк, не были опасны для человека, это показали результаты их тестов на бешенство, заявил глава администрации округа Чемунг штата Нью-Йорк Крис Мосс.
В начале ноября телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента. Ее смерть вызвала массовую критику в сети, американский предприниматель Илон Маск
также осудил ее усыпление.
"Отрицательные. Оба теста пришли отрицательные", - сказал чиновник во время брифинга в ответ на вопрос журналиста, отметив, что округу не было известно, что усыпленные белка и енот были знамениты в соцсетях.
По словам чиновника, власти действовали четко по алгоритму, узнав, что животные из дикой природы жили с семьей без разрешения департамента. При этом он допустил, что животных могли усыпить поспешно и за ними можно было понаблюдать пару дней прежде, чем переходить к более решительным мерам.