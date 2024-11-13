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США кинули Украину, пожаловались в Раде - РИА Новости, 13.11.2024
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11:50 13.11.2024 (обновлено: 11:56 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/ssha-1983467838.html
США кинули Украину, пожаловались в Раде
США кинули Украину, пожаловались в Раде - РИА Новости, 13.11.2024
США кинули Украину, пожаловались в Раде
США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину безоружными, заявил депутат Рады Максим Бужанский. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:50
2024-11-13T11:56
в мире
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украина
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анатолий кинах
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину безоружными, заявил депутат Рады Максим Бужанский. "Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах 11 ноября заявил, что Киеву следует приготовиться к значительному сокращению финансовой помощи от Вашингтона - после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не планирует выделять вооружения ВСУ по "чековой книге". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, максим бужанский, анатолий кинах, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Максим Бужанский, Анатолий Кинах, Вооруженные силы Украины
США кинули Украину, пожаловались в Раде

Депутат Рады Бужанский: США кинули Украину, оставив ВСУ полубезоружными

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину безоружными, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
"Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах 11 ноября заявил, что Киеву следует приготовиться к значительному сокращению финансовой помощи от Вашингтона - после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не планирует выделять вооружения ВСУ по "чековой книге".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампМаксим БужанскийАнатолий КинахВооруженные силы Украины
 
 
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