США кинули Украину, пожаловались в Раде
Депутат Рады Бужанский: США кинули Украину, оставив ВСУ полубезоружными
© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину безоружными, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
"Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах 11 ноября заявил, что Киеву следует приготовиться к значительному сокращению финансовой помощи от Вашингтона - после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не планирует выделять вооружения ВСУ по "чековой книге".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.