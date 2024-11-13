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США кинули Украину, пожаловались в Раде

США кинули Украину, пожаловались в Раде - РИА Новости, 13.11.2024

США кинули Украину, пожаловались в Раде

США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину безоружными, заявил депутат Рады Максим Бужанский. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:50

2024-11-13T11:50

2024-11-13T11:56

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину безоружными, заявил депутат Рады Максим Бужанский. "Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах 11 ноября заявил, что Киеву следует приготовиться к значительному сокращению финансовой помощи от Вашингтона - после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не планирует выделять вооружения ВСУ по "чековой книге". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html

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