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США заявили об ударе по объекту проиранских ополченцев в Сирии - РИА Новости, 13.11.2024
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04:39 13.11.2024 (обновлено: 04:55 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/ssha-1983420315.html
США заявили об ударе по объекту проиранских ополченцев в Сирии
США заявили об ударе по объекту проиранских ополченцев в Сирии - РИА Новости, 13.11.2024
США заявили об ударе по объекту проиранских ополченцев в Сирии
США нанесли удары по оружейному и логистическому объекту поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии, сообщило Центральное командование вооруженными силами США... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T04:39
2024-11-13T04:55
сша
иран
сирия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США нанесли удары по оружейному и логистическому объекту поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии, сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). "Сегодня силы Центрального командования ВС США нанесли удары по объекту хранения оружия и координации логистики поддерживаемой Ираном группы ополченцев", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел базы США, расположенной в Шаддади в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии.
https://ria.ru/20241112/siriya-1983405874.html
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сша, иран, сирия, вооруженные силы сша, в мире
США, Иран, Сирия, Вооруженные силы США, В мире
США заявили об ударе по объекту проиранских ополченцев в Сирии

CENTCOM: США ударили по оружейному и логистическому объекту в Сирии

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США нанесли удары по оружейному и логистическому объекту поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии, сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).
"Сегодня силы Центрального командования ВС США нанесли удары по объекту хранения оружия и координации логистики поддерживаемой Ираном группы ополченцев", - говорится в заявлении.
Сирия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Сирии обстреляли военные базы США
Вчера, 22:27
В заявлении отмечается, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел базы США, расположенной в Шаддади в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии.
 
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