https://ria.ru/20241113/ssha-1983420315.html

США заявили об ударе по объекту проиранских ополченцев в Сирии

США заявили об ударе по объекту проиранских ополченцев в Сирии - РИА Новости, 13.11.2024

США заявили об ударе по объекту проиранских ополченцев в Сирии

США нанесли удары по оружейному и логистическому объекту поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии, сообщило Центральное командование вооруженными силами США... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T04:39

2024-11-13T04:39

2024-11-13T04:55

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США нанесли удары по оружейному и логистическому объекту поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии, сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). "Сегодня силы Центрального командования ВС США нанесли удары по объекту хранения оружия и координации логистики поддерживаемой Ираном группы ополченцев", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел базы США, расположенной в Шаддади в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии.

https://ria.ru/20241112/siriya-1983405874.html

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сша, иран, сирия, вооруженные силы сша, в мире