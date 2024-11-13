https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983581534.html

Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ

Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024

Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ

Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск "Север" уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:33

2024-11-13T17:33

2024-11-13T17:44

в мире

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983586101_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ee26f2b73b592a58472631ed9bbf651.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск "Север" уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА группировки войск "Север" фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ. В этот раз средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по замаскированному блиндажу с живой силой противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением ударного FPV-дрона", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по блиндажу с боевиками ВСУ.

https://ria.ru/20241027/voennye-1980372735.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение блиндажа ВСУ с живой силой в Сумской области группировкой войск "Север" Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области 2024-11-13T17:33 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)