https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983581534.html
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ
Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск "Север" уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:33
2024-11-13T17:33
2024-11-13T17:44
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск "Север" уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА группировки войск "Север" фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ. В этот раз средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по замаскированному блиндажу с живой силой противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением ударного FPV-дрона", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по блиндажу с боевиками ВСУ.
https://ria.ru/20241027/voennye-1980372735.html
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Уничтожение блиндажа ВСУ с живой силой в Сумской области группировкой войск "Север"
Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области
2024-11-13T17:33
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ
Расчет FPV-дронов уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск "Север" уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы БПЛА группировки войск "Север" фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ. В этот раз средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по замаскированному блиндажу с живой силой противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением ударного FPV-дрона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по блиндажу с боевиками ВСУ.