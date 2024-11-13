Рейтинг@Mail.ru
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 13.11.2024 (обновлено: 17:44 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983581534.html
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ
Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск "Север" уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:33
2024-11-13T17:44
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983586101_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ee26f2b73b592a58472631ed9bbf651.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск "Север" уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА группировки войск "Север" фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ. В этот раз средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по замаскированному блиндажу с живой силой противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением ударного FPV-дрона", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по блиндажу с боевиками ВСУ.
https://ria.ru/20241027/voennye-1980372735.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение блиндажа ВСУ с живой силой в Сумской области группировкой войск "Север"
Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области
2024-11-13T17:33
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983586101_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f28ce52ded2918a6fed1ea8c3c886699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные группировки "Север" с помощью дронов уничтожили боевиков ВСУ

Расчет FPV-дронов уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск "Север" уничтожил блиндаж ВСУ с живой силой в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы БПЛА группировки войск "Север" фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ. В этот раз средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по замаскированному блиндажу с живой силой противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением ударного FPV-дрона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по блиндажу с боевиками ВСУ.
Военнослужащие артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области
27 октября, 17:02
 
В миреСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала