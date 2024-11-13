https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983536498.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:28

2024-11-13T18:28

2024-11-13T18:28

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 13 ноября 2024 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отразили 19 контратак на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 139 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики, цеха по производству ракетного вооружения и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 85 беспилотников.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены шесть контратак противника в районах Александрии, Нижнего Клина, Новой Сорочины и Новоивановки. Украинская армия потеряла на этом направлении более 450 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 648 самолетов, 283 вертолета, 35 707 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 1487 реактивных систем залпового огня, 19 188 танков и других бронемашин, 17 805 орудий полевой артиллерии и 28 216 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика