https://ria.ru/20241113/spam-1983554058.html

Россиянам стал доступен бесплатный "умный" сервис "Защита от спама"

Россиянам стал доступен бесплатный "умный" сервис "Защита от спама" - РИА Новости, 13.11.2024

Россиянам стал доступен бесплатный "умный" сервис "Защита от спама"

В России запустили бесплатный сервис "Защита от спама" — умную блокировку нежелательных звонков, с помощью которой абонент может выбирать, какие категории... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:37

2024-11-13T15:37

2024-11-13T15:37

технологии

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России запустили бесплатный сервис "Защита от спама" — умную блокировку нежелательных звонков, с помощью которой абонент может выбирать, какие категории звонков он хотел бы получать, а какие блокировать, сообщает Т-Банк. Такие звонки будут не просто заблокированы, а перенаправлены на телефонного секретаря. Так абонент при желании всегда сможет отследить пропущенные диалоги. Сервис также дает возможность блокировать звонки со всех незнакомых номеров, которых нет в телефонной книге, но при этом допускает до абонента критически важные звонки. Так, если абонент позвонил в экстренные службы, например по номеру 112 или в скорую, то "Защита от спама" отключается на час, чтобы мог поступить ответный звонок от служб. Таким образом сервис поможет не пропустить важный звонок с незнакомого номера в непредвиденных ситуациях. "Новый сервис „Защита от спама“ был создан <…> чтобы пользователи могли получать только самые важные звонки, а следовательно, экономили свое личное время. Уже сейчас абонент Т-Мобайла, использующий наши антиспам-технологии, экономит 270 минут своего времени в месяц, а благодаря запуску нового сервиса абоненты будут экономить еще больше. Следующим этапом мы планируем запустить сервис на iOS и дополнить его новыми функциями блокировки спам-звонков", - приводятся в сообщении слова генерального директора Т-Мобайла Виталия Бриедиса.

https://ria.ru/20241108/rassrochka-1982491451.html

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технологии, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)