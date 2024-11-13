https://ria.ru/20241113/soznanie-1983590365.html

Академик Анохин: изучение сознания животных меняет наше сознание

Академик Анохин: изучение сознания животных меняет наше сознание - РИА Новости, 13.11.2024

Академик Анохин: изучение сознания животных меняет наше сознание

Изучение сознания животных и конференции на эту тему совместно с далай-ламой и буддийскими учеными влияют на сознание людей, включая изменение отношения... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:55

2024-11-13T17:55

2024-11-13T18:47

религия

непал

катманду

российская академия наук

религия

наука

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Ольга Липич. Изучение сознания животных и конференции на эту тему совместно с далай-ламой и буддийскими учеными влияют на сознание людей, включая изменение отношения исследователя к насекомым, рассказал РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин. "Изучение сознания животных, полученные разными исследователями результаты, представленные на конференциях по этой проблеме, общение с далай-ламой — все это меняет наше сознание", — сказал РИА Новости Анохин после конференции в Институте востоковедения РАН "Тибетология и буддология на стыке науки и религии".Ранее он выступил научным организатором двух международных конференций о сознании животных — "Сознание животных" (в 2023 году в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии далай-ламы) и "Как изучать и понимать сознание не у людей" (в мае 2024 года в столице Непала Катманду).Анохин подробно объяснил, почему придает такое большое значение исследованию сознания именно у животных, в своем докладе "Вхождение науки в масштабные исследования сознания". По его словам, в науке пока нет единого понимания сознания, но "намечается консенсус" в определении его базовой характеристики — как "субъективного опыта". При этом нарастает "кризис перепроизводства" теорий о сознании: счет уже на сотни, каждый месяц появляется пара новых, и для их проверки необходимо все больше экспериментов. Именно на уровне изучения сознания животных, убежден Анохин, может быть получен ответ об универсальности свойств субъективного опыта, чувственных ощущений, квалиа, что, вероятно, свергнет человека с "пьедестала исключительности" в обладании такими чувствами. Поэтому исследования сознания животных, по мнению академика, могут стать основой для прорыва в понимании устройства сознания. Именно так в свое время произошло в области изучения памяти, когда выяснилось, у животных те же фундаментальные свойства памяти, что и у людей, и благодаря этому многие загадки памяти человека были разрешены именно через исследования памяти у животных."И принципиальный вопрос этики. Что будет, когда мы установим новые широкие границы сознания, поняв, что многие животные испытывают страдания, боль?.. Это изменит наши соотношения с животным миром. Занимаясь вопросом о сознании животных последние несколько лет и общаясь на эту тему с Его Святейшеством, я сам стал по-другому смотреть на мир живого — стараться, например, помочь насекомому, бьющемуся в окно. Проникновение в сознание животных меняет сознание человека", — отметил Анохин.Он напомнил опубликованную весной 2024 года "Нью-Йоркскую декларацию о сознании животных". Один из ее трех тезисов гласит, что поскольку существует реальная возможность наличия сознательного опыта у животного, безответственно игнорировать это при принятии влияющих на животное решений. Декларацию подписали вначале около 40 исследователей сознания, включая самого Анохина, а сегодня под этим документом уже около 500 подписей ученых-профессионалов. При этом многие ученые с мировыми именами не сомневаются в наличии тех или иных форм сознания, чувствования у млекопитающих, особенно приматов, а также у птиц. А вот пресмыкающиеся, амфибии, рыбы, моллюски и членистоногие, включая насекомых, остаются пока, по словам Анохина, "в серой зоне". Однако отдельные ученые не исключают присутствия субъективных ощущений и сознания даже у растений. Академик отметил, что буддизм на протяжении 2500 лет своего развития уделял особое внимание изучению вопросов сознания и сегодня может помочь ученым в определении границ между сознающим и несознающим, чувствующим и нечувствующим, одушевленным и неодушевленным. Если западная наука делит мир на живую и неживую материю, то в буддийском подходе понятие "живое" относится лишь к чувствующим существам, а граница проводится между бесчувственной материей и чувствующими существами (например, растения буддисты к ним не относят). "Сознание становится важнейшей характеристикой жизни", — заключил Анохин.Международная конференция "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшая на этой неделе в Москве с участием ведущих светских ученых и буддийских геше из России, Индии и других стран, организована Институтом востоковедения РАН при поддержке фонда "Сохраним Тибет".

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https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html

https://ria.ru/20240610/anokhin-1951761310.html

https://ria.ru/20240516/neyropsikholog-1946484086.html

непал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

непал, катманду, российская академия наук, религия, наука