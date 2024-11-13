https://ria.ru/20241113/sovfedja-1983417435.html

В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу - РИА Новости, 13.11.2024

В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T02:30

2024-11-13T02:30

2024-11-13T06:10

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это предусмотрено административное наказание, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина."Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением", — сказала Косихина. Сенатор подчеркнула, что вызов на работу во время больничного рассматривается как нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание. "При этом сам работник в случае желания помочь по согласованию с руководством может выйти досрочно или же выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может премировать своего подчиненного", — пояснила она. Ранее Косихина в беседе с РИА Новости напомнила, что работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка только после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка.

https://ria.ru/20241102/bolnichnyy-1981479807.html

https://ria.ru/20241003/gosduma-1976068177.html

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общество