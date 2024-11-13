Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 13.11.2024 (обновлено: 06:10 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sovfedja-1983417435.html
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу - РИА Новости, 13.11.2024
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу
Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:30
2024-11-13T06:10
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_1055:272:3071:1406_1920x0_80_0_0_285ec389541ae23153fa85b6c652f7dc.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это предусмотрено административное наказание, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина."Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением", — сказала Косихина. Сенатор подчеркнула, что вызов на работу во время больничного рассматривается как нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание. "При этом сам работник в случае желания помочь по согласованию с руководством может выйти досрочно или же выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может премировать своего подчиненного", — пояснила она. Ранее Косихина в беседе с РИА Новости напомнила, что работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка только после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка.
https://ria.ru/20241102/bolnichnyy-1981479807.html
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976068177.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_975:228:3071:1800_1920x0_80_0_0_d7dff17b1e52dc6f351b19035070f66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

В СФ напомнили об ответственности работодателя за вызов сотрудника с больничного

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на здание дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это предусмотрено административное наказание, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением", — сказала Косихина.
Пациентка в регистратуре городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному
2 ноября, 09:44
Сенатор подчеркнула, что вызов на работу во время больничного рассматривается как нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание.
"При этом сам работник в случае желания помочь по согласованию с руководством может выйти досрочно или же выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может премировать своего подчиненного", — пояснила она.
Ранее Косихина в беседе с РИА Новости напомнила, что работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка только после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В ГД рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного
3 октября, 03:41
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала