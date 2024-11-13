https://ria.ru/20241113/sovfedja-1983417435.html
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу - РИА Новости, 13.11.2024
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу
Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:30
2024-11-13T02:30
2024-11-13T06:10
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это предусмотрено административное наказание, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина."Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением", — сказала Косихина. Сенатор подчеркнула, что вызов на работу во время больничного рассматривается как нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание. "При этом сам работник в случае желания помочь по согласованию с руководством может выйти досрочно или же выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может премировать своего подчиненного", — пояснила она. Ранее Косихина в беседе с РИА Новости напомнила, что работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка только после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка.
https://ria.ru/20241102/bolnichnyy-1981479807.html
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976068177.html
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общество
В Совфеде объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу
В СФ напомнили об ответственности работодателя за вызов сотрудника с больничного
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, за это предусмотрено административное наказание, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением", — сказала Косихина.
Сенатор подчеркнула, что вызов на работу во время больничного рассматривается как нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание.
"При этом сам работник в случае желания помочь по согласованию с руководством может выйти досрочно или же выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может премировать своего подчиненного", — пояснила она.
Ранее Косихина в беседе с РИА Новости напомнила, что работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка только после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка.