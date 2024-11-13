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"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России - РИА Новости, 13.11.2024
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05:59 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/sovet-1983422633.html
"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России
"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России - РИА Новости, 13.11.2024
"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России
Сама идея о том, что будущая администрация Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, сможет диктовать России условия по Украине, абсурдна и... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:59
2024-11-13T05:59
украина
россия
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скотт риттер
дональд трамп
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сама идея о том, что будущая администрация Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, сможет диктовать России условия по Украине, абсурдна и обречена на провал, заявил американский отставной разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если кто-то из команды Трампа меня слышит — я скажу прямо: сама идея о том, что России можно диктовать условия по Украине абсурдна и обречена на провал. Если хочется плюнуть в колодец, если хочется убедиться в том, что вы больше никогда не будете в нормальных отношениях, попробуйте эту тактику", — предупредил онКомментируя спекуляции вокруг предполагаемого плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине, Риттер заявил, что западные медиа уже начали "отравлять колодец", чтобы дестабилизировать обстановку."К счастью, Россия не обращает внимание на американские новости. Они хотят услышать все напрямую (От Трампа. — Прим. ред.) и ждут момент, когда это случится", — резюмировал эксперт.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.
https://ria.ru/20241113/ideya-1983417306.html
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украина, россия, сша, скотт риттер, дональд трамп, нато, владимир зеленский
Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Зеленский
"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России

Риттер предостерег Трампа от попыток диктовать России условия по Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сама идея о том, что будущая администрация Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, сможет диктовать России условия по Украине, абсурдна и обречена на провал, заявил американский отставной разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Если кто-то из команды Трампа меня слышит — я скажу прямо: сама идея о том, что России можно диктовать условия по Украине абсурдна и обречена на провал. Если хочется плюнуть в колодец, если хочется убедиться в том, что вы больше никогда не будете в нормальных отношениях, попробуйте эту тактику", — предупредил он
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Украину потрясла одна идея Трампа
02:26
Комментируя спекуляции вокруг предполагаемого плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине, Риттер заявил, что западные медиа уже начали "отравлять колодец", чтобы дестабилизировать обстановку.
"К счастью, Россия не обращает внимание на американские новости. Они хотят услышать все напрямую (От Трампа. — Прим. ред.) и ждут момент, когда это случится", — резюмировал эксперт.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине
Вчера, 19:43
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине
Вчера, 22:17
 
УкраинаРоссияСШАСкотт РиттерДональд ТрампНАТОВладимир Зеленский
 
 
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