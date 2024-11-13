https://ria.ru/20241113/sovet-1983422633.html

"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России

"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России - РИА Новости, 13.11.2024

"Если хочется плюнуть ": в США дали важный совет Трампу по России

Сама идея о том, что будущая администрация Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, сможет диктовать России условия по Украине, абсурдна и... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T05:59

2024-11-13T05:59

2024-11-13T05:59

украина

россия

сша

скотт риттер

дональд трамп

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владимир зеленский

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сама идея о том, что будущая администрация Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, сможет диктовать России условия по Украине, абсурдна и обречена на провал, заявил американский отставной разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если кто-то из команды Трампа меня слышит — я скажу прямо: сама идея о том, что России можно диктовать условия по Украине абсурдна и обречена на провал. Если хочется плюнуть в колодец, если хочется убедиться в том, что вы больше никогда не будете в нормальных отношениях, попробуйте эту тактику", — предупредил онКомментируя спекуляции вокруг предполагаемого плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине, Риттер заявил, что западные медиа уже начали "отравлять колодец", чтобы дестабилизировать обстановку."К счастью, Россия не обращает внимание на американские новости. Они хотят услышать все напрямую (От Трампа. — Прим. ред.) и ждут момент, когда это случится", — резюмировал эксперт.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.

https://ria.ru/20241113/ideya-1983417306.html

https://ria.ru/20241112/mask-1983392713.html

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983405173.html

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украина, россия, сша, скотт риттер, дональд трамп, нато, владимир зеленский