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Пятьдесят тысяч наборов одноразовой посуды отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 13.11.2024
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Надежные люди
 
21:04 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/sochi-1983623557.html
Пятьдесят тысяч наборов одноразовой посуды отправили из Сочи в зону СВО
Пятьдесят тысяч наборов одноразовой посуды отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 13.11.2024
Пятьдесят тысяч наборов одноразовой посуды отправили из Сочи в зону СВО
Депутаты городского собрания Сочи в рамках общей гуманитарной миссии отправили в зону специальной военной операции 50 тысяч наборов одноразовой посуды и... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:04
2024-11-13T21:04
надежные люди
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СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Депутаты городского собрания Сочи в рамках общей гуманитарной миссии отправили в зону специальной военной операции 50 тысяч наборов одноразовой посуды и материалы для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе администрации города. В городской координационный совет, который работает с мобилизованными сочинцами и их семьями поступило обращение от врио командира одной из войсковых частей в зоне спецоперации. Он попросил обеспечить личный состав необходимыми материалами, которые могут быть полезны для выполнения боевых задач. "Депутатами городского собрания Сочи в рамках общей гуманитарной миссии курорта закуплено 15 кубических метров досок, 200 листов ориентированно-стружечных плит, а также 50 тысяч наборов одноразовой посуды", - сказано в релизе городской администрации. Отмечается, что бойцы на передовой уже получили гуманитарный груз и поблагодарили сочинцев за участие. В мэрии также пояснили, что гуманитарные посылки отправляют из Сочи регулярно, как правило, в координационный совет поступают заявки, затем распределяются на тех, кто готов помочь. "Всего с начала спецоперации из Сочи в зону проведения боевых действий, а также в госпитали и мирным жителям новых регионов России направлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи", - уточнили власти.
https://ria.ru/20241113/svo-1983450801.html
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982656518.html
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сочи, россия, сво
Надежные люди, Сочи, Россия, СВО

Пятьдесят тысяч наборов одноразовой посуды отправили из Сочи в зону СВО

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Депутаты городского собрания Сочи в рамках общей гуманитарной миссии отправили в зону специальной военной операции 50 тысяч наборов одноразовой посуды и материалы для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе администрации города.
В городской координационный совет, который работает с мобилизованными сочинцами и их семьями поступило обращение от врио командира одной из войсковых частей в зоне спецоперации. Он попросил обеспечить личный состав необходимыми материалами, которые могут быть полезны для выполнения боевых задач.
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"Депутатами городского собрания Сочи в рамках общей гуманитарной миссии курорта закуплено 15 кубических метров досок, 200 листов ориентированно-стружечных плит, а также 50 тысяч наборов одноразовой посуды", - сказано в релизе городской администрации.
Отмечается, что бойцы на передовой уже получили гуманитарный груз и поблагодарили сочинцев за участие.
В мэрии также пояснили, что гуманитарные посылки отправляют из Сочи регулярно, как правило, в координационный совет поступают заявки, затем распределяются на тех, кто готов помочь. "Всего с начала спецоперации из Сочи в зону проведения боевых действий, а также в госпитали и мирным жителям новых регионов России направлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи", - уточнили власти.
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