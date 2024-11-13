https://ria.ru/20241113/sochi-1983623193.html

Суд в Москве отправил жену экс-мэра Сочи под домашний арест

Суд в Москве отправил жену экс-мэра Сочи под домашний арест - РИА Новости, 13.11.2024

Суд в Москве отправил жену экс-мэра Сочи под домашний арест

Мещанский суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест супругу бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате,... РИА Новости, 13.11.2024

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест супругу бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Копайгородской меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.Копайгородская не признает вину, защита просила не избирать ей меру пресечения.Накануне ее задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20241015/mosgorsud-1978140338.html

https://ria.ru/20241003/kopaygorodskiy-1976112308.html

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москва, происшествия, сочи, луганская народная республика, россия