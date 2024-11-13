https://ria.ru/20241113/sochi-1983580145.html

Супруга экс-мэра Сочи потребовала погасить проценты по арестованному счету

Супруга экс-мэра Сочи потребовала погасить проценты по арестованному счету - РИА Новости, 13.11.2024

Супруга экс-мэра Сочи потребовала погасить проценты по арестованному счету

Супруга бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янина просит Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:29

2024-11-13T17:29

2024-11-13T17:29

москва

сочи

министерство финансов рф (минфин россии)

альфа-банк

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Супруга бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янина просит Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрирован иск Копайгородской к министерству внутренних дел по Москве и министерству финансов РФ зарегистрирован", - сказали в суде. Он еще не принят к производству, и дата его рассмотрения не назначена. Как указано в иске, следователь добился ареста ее имущества, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты. Так, в августе Альфа-банк выдал Янине Копайгородской кредит в сумме 98 миллионов рублей, эти деньги остались на ее счете. Он арестован. В итоге она не может погасить этот кредит, а по нему начисляются проценты - 90 тысяч рублей в сутки. "Янина должна платить - не имея доходов и имея пятерых детей на иждивении. Иск подан к МВД и Минфину, чтобы они заплатили за следователя эти проценты по кредиту", - пояснила РИА Новости адвокат Елизавета Меткина.

https://ria.ru/20241003/kopaygorodskiy-1976112308.html

https://ria.ru/20240925/mer-1974690119.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сочи, министерство финансов рф (минфин россии), альфа-банк, происшествия