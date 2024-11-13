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Супруга экс-мэра Сочи потребовала погасить проценты по арестованному счету - РИА Новости, 13.11.2024
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17:29 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/sochi-1983580145.html
Супруга экс-мэра Сочи потребовала погасить проценты по арестованному счету
Супруга экс-мэра Сочи потребовала погасить проценты по арестованному счету - РИА Новости, 13.11.2024
Супруга экс-мэра Сочи потребовала погасить проценты по арестованному счету
Супруга бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янина просит Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:29
2024-11-13T17:29
москва
сочи
министерство финансов рф (минфин россии)
альфа-банк
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Супруга бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янина просит Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрирован иск Копайгородской к министерству внутренних дел по Москве и министерству финансов РФ зарегистрирован", - сказали в суде. Он еще не принят к производству, и дата его рассмотрения не назначена. Как указано в иске, следователь добился ареста ее имущества, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты. Так, в августе Альфа-банк выдал Янине Копайгородской кредит в сумме 98 миллионов рублей, эти деньги остались на ее счете. Он арестован. В итоге она не может погасить этот кредит, а по нему начисляются проценты - 90 тысяч рублей в сутки. "Янина должна платить - не имея доходов и имея пятерых детей на иждивении. Иск подан к МВД и Минфину, чтобы они заплатили за следователя эти проценты по кредиту", - пояснила РИА Новости адвокат Елизавета Меткина.
https://ria.ru/20241003/kopaygorodskiy-1976112308.html
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москва, сочи, министерство финансов рф (минфин россии), альфа-банк, происшествия
Москва, Сочи, Министерство финансов РФ (Минфин России), Альфа-банк, Происшествия
Супруга экс-мэра Сочи потребовала погасить проценты по арестованному счету

Супруга экс-мэра Сочи Копайгородского просит Минфин оплатить проценты по кредиту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Супруга бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янина просит Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суде зарегистрирован иск Копайгородской к министерству внутренних дел по Москве и министерству финансов РФ зарегистрирован", - сказали в суде.
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Он еще не принят к производству, и дата его рассмотрения не назначена.
Как указано в иске, следователь добился ареста ее имущества, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты. Так, в августе Альфа-банк выдал Янине Копайгородской кредит в сумме 98 миллионов рублей, эти деньги остались на ее счете. Он арестован.
В итоге она не может погасить этот кредит, а по нему начисляются проценты - 90 тысяч рублей в сутки.
"Янина должна платить - не имея доходов и имея пятерых детей на иждивении. Иск подан к МВД и Минфину, чтобы они заплатили за следователя эти проценты по кредиту", - пояснила РИА Новости адвокат Елизавета Меткина.
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