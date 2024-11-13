Следствие попросило домашний арест для жены экс-мэра Сочи Копайгородского
Следствие попросило домашний арест для жены экс-мэра Сочи по делу о растрате
Алексей Копайгородский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следствие просит отправить под домашний арест супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина.
"Следствие ходатайствует о домашнем аресте на два месяца. Мы против меры пресечения, не согласны с предъявленным обвинением. По сути, обвинение в отношении моей подзащитной слово в слово совпадает с обвинением в отношении ее мужа, добавлена лишь фраза, что Копайгородский действовал по согласованию с Копайгородской. Ей предъявили обвинение за то, что она жена своего мужа. Муж и жена - одна сатана, решило следствие", - сказала адвокат.
Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского
15 октября, 14:38
Меткина накануне заявила РИА Новости, что Копайгородская пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля по делу мужа, но ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и задержали.
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября, ему вменяют ту же статью. Вину он не признает. По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Суд наложил арест на имущество родственников Копайгородского
3 октября, 11:38