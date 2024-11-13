https://ria.ru/20241113/smolyaninov-1983472609.html

Защита Смольянинова* обжаловала заочный арест актера

Защита Смольянинова* обжаловала заочный арест актера - РИА Новости, 13.11.2024

Защита Смольянинова* обжаловала заочный арест актера

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный арест актера Артура Смольянинова* по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти, РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:57

2024-11-13T11:57

2024-11-13T11:57

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артур смольянинов

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный арест актера Артура Смольянинова* по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241112/sud-1983321165.html

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происшествия, россия, москва, артур смольянинов