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Запад проигрывает геополитическую схватку с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.11.2024
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20:30 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/slutskiy-1983619167.html
Запад проигрывает геополитическую схватку с Россией, заявил Слуцкий
Запад проигрывает геополитическую схватку с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.11.2024
Запад проигрывает геополитическую схватку с Россией, заявил Слуцкий
Запад проигрывает развязанную им же геополитическую схватку с Россией на всех фронтах - военных, экономических, политических, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:30
2024-11-13T20:30
в мире
украина
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
энтони блинкен
джо байден
нато
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Запад проигрывает развязанную им же геополитическую схватку с Россией на всех фронтах - военных, экономических, политических, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее генсек НАТО Марк Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать". "Запад, очевидно, проигрывает развязанную им же геополитическую схватку с Россией. Причем, на всех фронтах – военных, экономических, политических. Военных – потому что мы тесним и выдавливаем ВСУ с русских территорий. Экономических – потому что наша экономика растет, а не "разорвана в клочья". Политических – потому что с нами Глобальное большинство", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что, прикрываясь нарративами о войне ради мира, "адепты курса на нанесение стратегического поражения России" намерены по максимуму использовать последние недели полномочий администрации президента США Джо Байдена, чтобы "не просела вооруженная накачка бандеровцев". По его мнению, от западной помощи зависит жизнеспособность "хунты Зеленского", Слуцкий добавил, что, как только эта поддержка прекратится или ослабнет, то для "Банковой начнется обратный отсчет". По словам Слуцкого, сегодня в агонии от всё более явных перспектив поражения Киева на поле боя не только Владимир Зеленский, но и чиновники, определяющие политику Европейского союза и НАТО. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине. Кроме того, по заявлениям Блинкена, президент США Джо Байден намерен передать "каждый доллар", выделенный на поддержку Украины, до конца своего срока. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241106/slutskiy-1982240567.html
https://ria.ru/20241104/slutskiy-1981795675.html
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в мире, украина, россия, сша, леонид слуцкий (политик), энтони блинкен, джо байден, нато, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Энтони Блинкен, Джо Байден, НАТО, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Запад проигрывает геополитическую схватку с Россией, заявил Слуцкий

Слуцкий: Запад проигрывает геополитическую схватку с Россией на всех фронтах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Запад проигрывает развязанную им же геополитическую схватку с Россией на всех фронтах - военных, экономических, политических, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Цели СВО будут достигнуты при любом президенте США, заявил Слуцкий
6 ноября, 16:22
"Запад, очевидно, проигрывает развязанную им же геополитическую схватку с Россией. Причем, на всех фронтах – военных, экономических, политических. Военных – потому что мы тесним и выдавливаем ВСУ с русских территорий. Экономических – потому что наша экономика растет, а не "разорвана в клочья". Политических – потому что с нами Глобальное большинство", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что, прикрываясь нарративами о войне ради мира, "адепты курса на нанесение стратегического поражения России" намерены по максимуму использовать последние недели полномочий администрации президента США Джо Байдена, чтобы "не просела вооруженная накачка бандеровцев". По его мнению, от западной помощи зависит жизнеспособность "хунты Зеленского", Слуцкий добавил, что, как только эта поддержка прекратится или ослабнет, то для "Банковой начнется обратный отсчет".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Слуцкий назвал выборы в Молдавии позором и профанацией
4 ноября, 14:39
По словам Слуцкого, сегодня в агонии от всё более явных перспектив поражения Киева на поле боя не только Владимир Зеленский, но и чиновники, определяющие политику Европейского союза и НАТО.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине. Кроме того, по заявлениям Блинкена, президент США Джо Байден намерен передать "каждый доллар", выделенный на поддержку Украины, до конца своего срока.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США
5 ноября, 14:55
 
В миреУкраинаРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Энтони БлинкенДжо БайденНАТОГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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