Shaman внезапно расплакался на сцене
Shaman заплакал во время концерта из-за смерти своего пресс-секретаря
© @LOVE_YAROSLAVРоссийский исполнитель Shaman расплакался в Липецке во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря
© @LOVE_YAROSLAV
Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке прямо во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря. Видеофрагмент произошедшего был опубликован фанатами певца в YouTube.
Как поясняет издание Ura.ru, концерт был посвящен Антону Коробкову-Землянскому. Певец вышел на сцену с его инициалами на руках, а во время исполнения песни "Я останусь с тобой" он заплакал.
SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря
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Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что пресс-секретарь певца Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Как, в свою очередь, рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано. Собеседник добавил, что по факту смерти проводится проверка.
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