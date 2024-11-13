https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html

Shaman внезапно расплакался на сцене

Shaman внезапно расплакался на сцене - РИА Новости, 13.11.2024

Shaman внезапно расплакался на сцене

Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке прямо во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря. Видеофрагмент произошедшего был... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:29

2024-11-13T00:29

2024-11-13T09:31

шоубиз

москва

shaman (ярослав дронов)

антон коробков-землянский

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке прямо во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря. Видеофрагмент произошедшего был опубликован фанатами певца в YouTube.Как поясняет издание Ura.ru, концерт был посвящен Антону Коробкову-Землянскому. Певец вышел на сцену с его инициалами на руках, а во время исполнения песни "Я останусь с тобой" он заплакал.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что пресс-секретарь певца Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Как, в свою очередь, рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано. Собеседник добавил, что по факту смерти проводится проверка.

https://ria.ru/20241110/shaman-1982939947.html

https://ria.ru/20241029/shaman-1980803149.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, shaman (ярослав дронов) , антон коробков-землянский