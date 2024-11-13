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Shaman внезапно расплакался на сцене - РИА Новости, 13.11.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:29 13.11.2024 (обновлено: 09:31 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html
Shaman внезапно расплакался на сцене
Shaman внезапно расплакался на сцене - РИА Новости, 13.11.2024
Shaman внезапно расплакался на сцене
Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке прямо во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря. Видеофрагмент произошедшего был... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T00:29
2024-11-13T09:31
шоубиз
москва
shaman (ярослав дронов)
антон коробков-землянский
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке прямо во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря. Видеофрагмент произошедшего был опубликован фанатами певца в YouTube.Как поясняет издание Ura.ru, концерт был посвящен Антону Коробкову-Землянскому. Певец вышел на сцену с его инициалами на руках, а во время исполнения песни "Я останусь с тобой" он заплакал.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что пресс-секретарь певца Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Как, в свою очередь, рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано. Собеседник добавил, что по факту смерти проводится проверка.
https://ria.ru/20241110/shaman-1982939947.html
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москва, shaman (ярослав дронов) , антон коробков-землянский
Шоубиз, Москва, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Антон Коробков-Землянский
Shaman внезапно расплакался на сцене

Shaman заплакал во время концерта из-за смерти своего пресс-секретаря

© @LOVE_YAROSLAVРоссийский исполнитель Shaman расплакался в Липецке во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря
Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© @LOVE_YAROSLAV
Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский исполнитель Shaman расплакался в Липецке прямо во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря. Видеофрагмент произошедшего был опубликован фанатами певца в YouTube.
Как поясняет издание Ura.ru, концерт был посвящен Антону Коробкову-Землянскому. Певец вышел на сцену с его инициалами на руках, а во время исполнения песни "Я останусь с тобой" он заплакал.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря
10 ноября, 16:07
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что пресс-секретарь певца Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Как, в свою очередь, рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано. Собеседник добавил, что по факту смерти проводится проверка.
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ШоубизМоскваSHAMAN (Ярослав Дронов)Антон Коробков-Землянский
 
 
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