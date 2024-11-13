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ВС России уничтожили склад с боеприпасами в Сумской области
ВС России уничтожили склад с боеприпасами в Сумской области - РИА Новости, 13.11.2024
ВС России уничтожили склад с боеприпасами в Сумской области
Российские военные уничтожили в Сумской области склад с боеприпасами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:47
2024-11-13T11:47
2024-11-13T13:33
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Сумской области склад с боеприпасами, сообщило Минобороны."В результате разведывательных мероприятий ВС в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области было обнаружено скопление живой силы, а также вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ) подразделений 22-й механизированной бригады ВСУ", — отметили в ведомстве.После получения дополнительной разведывательной информации и подтверждения координат по целям нанесли ракетные удары во время подвоза и разгрузки боекомплекта.В результате уничтожили склад с боеприпасами, 12 боевых бронированных машин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живую силу противника. На кадрах объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени наблюдаются взрывы и масштабный пожар, добавили в ведомстве.
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Уничтожение в Сумской области склада с боеприпасами
ВС России ракетными ударами уничтожили в Сумской области склад с боеприпасами, 12 боевых бронемашин, два грузовика и военных ВСУ, сообщили в Минобороны, показав кадры.
2024-11-13T11:47
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
ВС России уничтожили склад с боеприпасами в Сумской области
ВС России ракетными ударами уничтожили склад с боеприпасами в Сумской области