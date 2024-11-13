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Суд в Москве арестовал фигурантов дела главы отдела СК по Таганрогу
Суд в Москве арестовал фигурантов дела главы отдела СК по Таганрогу - РИА Новости, 13.11.2024
Суд в Москве арестовал фигурантов дела главы отдела СК по Таганрогу
Басманный суд Москвы в среду санкционировал арест двух фигурантов, задержанных по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:09
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Басманный суд Москвы в среду санкционировал арест двух фигурантов, задержанных по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, подозреваемого в получении взятки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.Во вторник источник сообщил РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Багмута были проведены обыски у начальника таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталия Шмыкова и следователя следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антона Васильченко. Они были задержаны."Сегодня суд избрал Шмыкову и Васильченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2025 года", - рассказал собеседник агентства.По информации источника, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.Данная преступная деятельность была вскрыта во время расследования другого уголовного дела в отношении Багмута. Как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре текущего года. Возбуждено уголовное дело.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, таганрог, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таганрог, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве арестовал фигурантов дела главы отдела СК по Таганрогу
Суд в Москве арестовал фигурантов по делу главы отдела СК по Таганрогу о взятке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Басманный суд Москвы в среду санкционировал арест двух фигурантов, задержанных по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, подозреваемого в получении взятки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник источник сообщил РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Багмута были проведены обыски у начальника таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области
Виталия Шмыкова и следователя следственного отдела по Таганрогу
СУСК РФ по области Антона Васильченко. Они были задержаны.
"Сегодня суд избрал Шмыкову и Васильченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2025 года", - рассказал собеседник агентства.
По информации источника, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.
Данная преступная деятельность была вскрыта во время расследования другого уголовного дела в отношении Багмута. Как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре текущего года. Возбуждено уголовное дело.