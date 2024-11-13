https://ria.ru/20241113/siriya-1983433805.html

Лаврентьев рассказал о каналах деконфликтинга между Россией и США в Сирии

Лаврентьев рассказал о каналах деконфликтинга между Россией и США в Сирии - РИА Новости, 13.11.2024

Лаврентьев рассказал о каналах деконфликтинга между Россией и США в Сирии

Каналы деконфликтинга между РФ и США в Сирии работают, инциденты в воздухе бывают, но без серьезных последствий, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:10

2024-11-13T09:10

2024-11-13T09:10

в мире

сирия

россия

сша

александр лаврентьев

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су-24

су-35с

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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. Каналы деконфликтинга между РФ и США в Сирии работают, инциденты в воздухе бывают, но без серьезных последствий, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Такие инциденты периодически случаются. Канал деконфликтинга с учётом сложной ситуации в Сирии, разделения зон влияния по-прежнему существует, и определённые каналы связи поддерживаются", - сказал он, комментируя данные о сближении беспилотников США с самолетами РФ в Сирии. Он добавил, что к данному моменту "каких-то серьёзных негативных последствий" для действующих в Сирии американских воинских формирований и воинского контингента РФ не было. В конце сентября российские военные сообщили, что беспилотник MQ-9 коалиции США в Сирии опасно сблизился в небе над Идлибской зоной деэскалации с самолетом Су-24 ВКС РФ. Кроме того, сообщалось о подобном случае и в конце октября - с самолетом Су-35С.

https://ria.ru/20241113/lavrentev-1983426151.html

https://ria.ru/20240917/bpla-1973287293.html

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Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, сша, александр лаврентьев, воздушно-космические силы россии, су-24, су-35с