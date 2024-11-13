https://ria.ru/20241113/shtraf-1983580025.html

Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах

Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.11.2024

Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей экономиста Сергея Гуриева* (признан в РФ иноагентом) за непредставление иноагентом необходимых сведений в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:29

2024-11-13T17:29

2024-11-13T17:42

сергей гуриев

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей экономиста Сергея Гуриева* (признан в РФ иноагентом) за непредставление иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гуриев* Сергей Маратович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Аналогичный штраф за несоблюдение законодательства об иноагентах Гуриев* получал в конце октября.* Внесен в реестр иноагентов

https://ria.ru/20241113/inoagent-1983429060.html

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сергей гуриев, москва, россия, общество