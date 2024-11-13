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Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.11.2024
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17:29 13.11.2024 (обновлено: 17:42 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/shtraf-1983580025.html
Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.11.2024
Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей экономиста Сергея Гуриева* (признан в РФ иноагентом) за непредставление иноагентом необходимых сведений в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:29
2024-11-13T17:42
сергей гуриев
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общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей экономиста Сергея Гуриева* (признан в РФ иноагентом) за непредставление иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гуриев* Сергей Маратович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Аналогичный штраф за несоблюдение законодательства об иноагентах Гуриев* получал в конце октября.* Внесен в реестр иноагентов
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сергей гуриев, москва, россия, общество
Сергей Гуриев, Москва, Россия, Общество
Экономиста Гуриева* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах

Сергея Гуриева оштрафовали на 40 тысяч руб за неисполнение закона об иноагентах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Гуриев*
Сергей Гуриев* - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Гуриев*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей экономиста Сергея Гуриева* (признан в РФ иноагентом) за непредставление иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гуриев* Сергей Маратович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Аналогичный штраф за несоблюдение законодательства об иноагентах Гуриев* получал в конце октября.
* Внесен в реестр иноагентов
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 08:15
 
Сергей ГуриевМоскваРоссияОбщество
 
 
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