https://ria.ru/20241113/sholts-1983585804.html

Помощь Украине не должна идти в ущерб Германии, заявил Шольц

Помощь Украине не должна идти в ущерб Германии, заявил Шольц - РИА Новости, 13.11.2024

Помощь Украине не должна идти в ущерб Германии, заявил Шольц

Военная поддержка Киева не должна идти в ущерб инвестициям в будущее Германии и её граждан, заявил канцлер страны Олаф Шольц в ходе своего обращения в немецком... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:41

2024-11-13T17:41

2024-11-13T17:41

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кристиан линднер

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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Военная поддержка Киева не должна идти в ущерб инвестициям в будущее Германии и её граждан, заявил канцлер страны Олаф Шольц в ходе своего обращения в немецком парламенте. "Необходимо ответить на один вопрос: следует ли финансировать поддержку Украины за счет более чем 12 миллиардов евро в федеральном бюджете Германии в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ – нет", - заявил Шольц, чье выступление транслировалось на сайте бундестага. Канцлер в очередной раз заявил, что не может быть двойственной позиции и выбора между помощью Киеву и благоденствием Германии, а выделение из госбюджета средств на поддержку Украины не должно закончиться экономией на индексировании пенсий. Тем самым Шольц указал на свой спор с экс-министром финансов Кристианом Линднером, в ходе которого канцлер предлагал путём заимствований финансировать и помощь Украине, и инвестиции в будущее Германии одновременно. "Нам по-прежнему необходимо поддерживать Украину, по-прежнему необходимо сделать все, чтобы не произошло эскалации этой войны. И это вызов, перед которым мы стоим", - добавил он. Ранее Шольц заявлял, в ходе заседания коалиционного комитета на прошлой неделе обсуждались средства на поддержку Украины в 2025 году в размере 12 миллиардов евро. Шольц утверждает, что Линднер предложил финансировать их путём сокращений пенсий и в ущерб модернизации страны. Сам же Шольц выступает за приостановку действия "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). В ответ на данные утверждение, инсайдеры в партии бывшего главы минфина в разговоре с Berliner Zeitung обвинили Шольца во лжи и умышленном выпячивании темы Украины. Так, Линднер, по их словам, никогда не говорил о сокращении пенсий как таковых, а лишь о том, что существует риск того, что заимствования в нагрузку госбюджета не смогут гарантировать индексирования максимальных выплат для работников, которые 45 лет платили взносы в пенсионный фонд. Ранее ряд немецких СМИ сообщил, что несмотря на раскол в правительстве, на 2025 год в рамках бюджета согласована помощь Киеву объемом в 4 миллиарда евро вместо 12 обсуждавшихся. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера ФРГ Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу вотума доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (Социал-демократов СДПГ и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241112/germanija-1983295050.html

https://ria.ru/20241107/sholts-1982331996.html

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950480272.html

https://ria.ru/20241111/sholts-1982986306.html

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в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, кристиан линднер