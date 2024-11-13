Рейтинг@Mail.ru
Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 13.11.2024 (обновлено: 08:18 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/shkolnitsa-1983421475.html
Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу
Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу - РИА Новости, 13.11.2024
Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу
Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", призвала победившего на выборах президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:17
2024-11-13T08:18
донецкая народная республика
луганская народная республика
дональд трамп
олесь бузина
дарья дугина
луганск
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983429271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6247bbc654723b913972ffdd64d9420d.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", призвала победившего на выборах президента США Дональда Трампа закрыть этот интернет-портал, а его создателей и администраторов привлечь к судебной ответственности.Фаине Савенкове 16 лет, она — молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года — на тот момент 12-летняя — Савенкова записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе."Я обращаюсь к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт "Миротворец", а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности. В любой части мира государство должно защищать своих граждан, даже если они критикуют некоторые действия правительства", — сказала Савенкова в обращении, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости. Она отметила, что хоть "Миротворец" и является частным, его действия нарушают законы о защите частной информации, а сам ресурс "взял на себя роль суда, обвиняя в преступлениях без законного основания"."Моя жизнь, как и жизни многих граждан, чьи данные также размещены на этом сайте, подвергаются опасности... Конечно же, сайт "Миротворец" является инструментом запугивания. Он не убивает сам по себе, убивают люди, поверившие преступникам. Олесь Бузина, Дарья Дугина, Андреа Роккелли. Это лишь маленький список тех, кто были убит после публикации их данных на "Миротворец". Оставляя без внимания работу "Миротворца" и подобных ему сайтов, государства Европы становятся соучастниками преступлений", — подчеркнула школьница. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981953920.html
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983409719.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала Трампа закрыть сайт
"Миротворец" является инструментом запугивания" Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского "Миротворца", призвала Трампа закрыть этот сайт, а его создателей привлечь к ответственности.
2024-11-13T05:17
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983429271_116:0:1556:1080_1920x0_80_0_0_251fa54557696b3f359f61b68486142e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, дональд трамп, олесь бузина, дарья дугина, луганск, обсе, в мире
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дональд Трамп, Олесь Бузина, Дарья Дугина, Луганск, ОБСЕ, В мире
Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу

Школьница из Луганска Савенкова призвала Трампа закрыть скандальный "Миротворец"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", призвала победившего на выборах президента США Дональда Трампа закрыть этот интернет-портал, а его создателей и администраторов привлечь к судебной ответственности.
Фаине Савенкове 16 лет, она — молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года — на тот момент 12-летняя — Савенкова записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Лавров прокомментировал включение Гутерреша в базу данных "Миротворец"
5 ноября, 15:16
"Я обращаюсь к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт "Миротворец", а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности. В любой части мира государство должно защищать своих граждан, даже если они критикуют некоторые действия правительства", — сказала Савенкова в обращении, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Она отметила, что хоть "Миротворец" и является частным, его действия нарушают законы о защите частной информации, а сам ресурс "взял на себя роль суда, обвиняя в преступлениях без законного основания".
"Моя жизнь, как и жизни многих граждан, чьи данные также размещены на этом сайте, подвергаются опасности... Конечно же, сайт "Миротворец" является инструментом запугивания. Он не убивает сам по себе, убивают люди, поверившие преступникам. Олесь Бузина, Дарья Дугина, Андреа Роккелли. Это лишь маленький список тех, кто были убит после публикации их данных на "Миротворец". Оставляя без внимания работу "Миротворца" и подобных ему сайтов, государства Европы становятся соучастниками преступлений", — подчеркнула школьница.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом
Вчера, 23:38
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДональд ТрампОлесь БузинаДарья ДугинаЛуганскОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала