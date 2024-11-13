https://ria.ru/20241113/shkolnitsa-1983421475.html

Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу

Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу - РИА Новости, 13.11.2024

Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу

Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", призвала победившего на выборах президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T05:17

2024-11-13T05:17

2024-11-13T08:18

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", призвала победившего на выборах президента США Дональда Трампа закрыть этот интернет-портал, а его создателей и администраторов привлечь к судебной ответственности.Фаине Савенкове 16 лет, она — молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года — на тот момент 12-летняя — Савенкова записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе."Я обращаюсь к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт "Миротворец", а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности. В любой части мира государство должно защищать своих граждан, даже если они критикуют некоторые действия правительства", — сказала Савенкова в обращении, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости. Она отметила, что хоть "Миротворец" и является частным, его действия нарушают законы о защите частной информации, а сам ресурс "взял на себя роль суда, обвиняя в преступлениях без законного основания"."Моя жизнь, как и жизни многих граждан, чьи данные также размещены на этом сайте, подвергаются опасности... Конечно же, сайт "Миротворец" является инструментом запугивания. Он не убивает сам по себе, убивают люди, поверившие преступникам. Олесь Бузина, Дарья Дугина, Андреа Роккелли. Это лишь маленький список тех, кто были убит после публикации их данных на "Миротворец". Оставляя без внимания работу "Миротворца" и подобных ему сайтов, государства Европы становятся соучастниками преступлений", — подчеркнула школьница. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20241105/lavrov-1981953920.html

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983409719.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала Трампа закрыть сайт "Миротворец" является инструментом запугивания" Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского "Миротворца", призвала Трампа закрыть этот сайт, а его создателей привлечь к ответственности. 2024-11-13T05:17 true PT1M09S

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донецкая народная республика, луганская народная республика, дональд трамп, олесь бузина, дарья дугина, луганск, обсе, в мире