https://ria.ru/20241113/shamarin-1983470520.html

Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взятке

Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взятке - РИА Новости, 13.11.2024

Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взятке

Второй западный окружной военный суд решил не выпускать из-под стражи начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, признавшего вину в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:55

2024-11-13T11:55

2024-11-13T11:57

происшествия

вадим шамарин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд решил не выпускать из-под стражи начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, признавшего вину в получении взятки и заключившего сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Апелляционную жалобу защитников... отклонить", - огласил решение судья.Таким образом, Шамарин проведет новогодние праздники в СИЗО и останется под стражей до 22 января.В ходе заседания защита заявила, что генерал заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки в 36 миллионов. Адвокаты настаивали, что данный факт является веским доводом для смягчения меры пресечения, и просили избрать ему домашний арест или запрет определённых действий. На заседании присутствовала супруга генерала.По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.

https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html

https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html

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происшествия, вадим шамарин, вооруженные силы рф