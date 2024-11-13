Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взятке - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 13.11.2024 (обновлено: 11:57 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/shamarin-1983470520.html
Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взятке
Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взятке - РИА Новости, 13.11.2024
Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взятке
Второй западный окружной военный суд решил не выпускать из-под стражи начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, признавшего вину в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:55
2024-11-13T11:57
происшествия
вадим шамарин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965171611_0:15:3615:2048_1920x0_80_0_0_27fbebd6f6fb9282305d13f61e328042.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд решил не выпускать из-под стражи начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, признавшего вину в получении взятки и заключившего сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Апелляционную жалобу защитников... отклонить", - огласил решение судья.Таким образом, Шамарин проведет новогодние праздники в СИЗО и останется под стражей до 22 января.В ходе заседания защита заявила, что генерал заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки в 36 миллионов. Адвокаты настаивали, что данный факт является веским доводом для смягчения меры пресечения, и просили избрать ему домашний арест или запрет определённых действий. На заседании присутствовала супруга генерала.По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.
https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html
https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965171611_884:0:3615:2048_1920x0_80_0_0_2378dd734d488eed3fcc2a51061b0d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вадим шамарин, вооруженные силы рф
Происшествия, Вадим Шамарин, Вооруженные силы РФ
Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого во взятке

Генерала Шамарина, обвиняемого во взятке на 36 миллионов рублей, оставили в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНачальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд решил не выпускать из-под стражи начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, признавшего вину в получении взятки и заключившего сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу защитников... отклонить", - огласил решение судья.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Адвокат рассказал о роли справки от ФСБ в деле Шамарина
13 июня, 12:49
Таким образом, Шамарин проведет новогодние праздники в СИЗО и останется под стражей до 22 января.
В ходе заседания защита заявила, что генерал заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки в 36 миллионов. Адвокаты настаивали, что данный факт является веским доводом для смягчения меры пресечения, и просили избрать ему домашний арест или запрет определённых действий. На заседании присутствовала супруга генерала.
По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
23 мая, 16:24
 
ПроисшествияВадим ШамаринВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала