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Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 13.11.2024
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11:25 13.11.2024 (обновлено: 12:21 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/shamarin-1983459611.html
Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке
Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 13.11.2024
Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке
Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке в 36 миллионов рублей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:25
2024-11-13T12:21
вооруженные силы рф
происшествия
вадим шамарин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке в 36 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда со ссылкой на адвоката."Вадим Анатольевич заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину", — сказал адвокат Михаил Перцев во время рассмотрения апелляционной жалобы.Защита настаивала на смягчении меры пресечения, но суд оставил генерала в СИЗО.По версии следствия, Шамарин с апреля 2016 года по октябрь 2023-го получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение закупок по госконтрактам. Всех троих арестовали в мае.Как заявлял РИА Новости адвокат Игорь Дюкин, в основе дела лежат показания четырех человек, которые привлекались по статье о мошенничестве. Среди них — осужденный на 4,5 года бывший подчиненный Шамарина Александр Оглоблин. Суд отправил его в колонию в феврале 2022 года, но после дачи показаний на Шамарина неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами.В конце октября стало известно, что на Оглоблина завели новое уголовное дело о взятке в десять миллионов рублей от руководства завода "Телта".
https://ria.ru/20240809/shamarin-1965213661.html
https://ria.ru/20240830/arest-1969370426.html
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вооруженные силы рф, происшествия, вадим шамарин
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Вадим Шамарин
Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке

Генерал Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНачальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке в 36 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда со ссылкой на адвоката.
"Вадим Анатольевич заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину", — сказал адвокат Михаил Перцев во время рассмотрения апелляционной жалобы.
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По версии следствия, Шамарин с апреля 2016 года по октябрь 2023-го получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение закупок по госконтрактам. Всех троих арестовали в мае.
Как заявлял РИА Новости адвокат Игорь Дюкин, в основе дела лежат показания четырех человек, которые привлекались по статье о мошенничестве. Среди них — осужденный на 4,5 года бывший подчиненный Шамарина Александр Оглоблин. Суд отправил его в колонию в феврале 2022 года, но после дачи показаний на Шамарина неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами.
В конце октября стало известно, что на Оглоблина завели новое уголовное дело о взятке в десять миллионов рублей от руководства завода "Телта".
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