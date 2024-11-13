Пресс-секретаря певца Shaman похоронили на Троекуровском кладбище
В Москве прошло прощание с пресс-секретарем SHAMAN Коробковым-Землянским
© Фото : страница Антона Коробкова-Землянского в соцсетиАнтон Коробков-Землянский
© Фото : страница Антона Коробкова-Землянского в соцсети
Антон Коробков-Землянский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского похоронили на Троекуровском кладбище рядом с военкором Владленом Татарским, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие.
Траурные венки направили друзья и коллеги журналиста, среди них коллективы Продюсерского центра Игоря Матвиенко, ЕМГ и программы "Малахов".
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка.
Позднее другой информированный источник РИА Новости рассказал, что причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman могло стать отравление неустановленным веществом, для выяснения точной причины будет проведена экспертиза. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.
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