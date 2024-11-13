Рейтинг@Mail.ru
Экспертизу после смерти пресс-секретаря SHAMAN проведут в течение месяца - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
09:16 13.11.2024 (обновлено: 09:24 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/shaman-1983435068.html
Экспертизу после смерти пресс-секретаря SHAMAN проведут в течение месяца
Экспертизу после смерти пресс-секретаря SHAMAN проведут в течение месяца - РИА Новости, 13.11.2024
Экспертизу после смерти пресс-секретаря SHAMAN проведут в течение месяца
Результаты экспертизы, которая определит точную причину смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского, будут готовы в течение... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:16
2024-11-13T09:24
шоубиз
антон коробков-землянский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922495_0:256:3037:1964_1920x0_80_0_0_2ac1c45d9f960c015a4fb0092c06bf7f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Результаты экспертизы, которая определит точную причину смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского, будут готовы в течение месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Химико-токсикологическое исследование продлится около месяца. По его результатам будет установлена точная причина смерти", - сказал собеседник агентства.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка.Позднее другой информированный источник РИА Новости рассказал, что причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN могло стать отравление неустановленным веществом, для выяснения точной причины будет проведена экспертиза.
https://ria.ru/20241111/shaman-1983105921.html
https://ria.ru/20241110/shaman-1982939947.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922495_290:237:2704:2048_1920x0_80_0_0_265c88f46071e8a8aab45c9a8e587606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон коробков-землянский, москва
Шоубиз, Антон Коробков-Землянский, Москва
Экспертизу после смерти пресс-секретаря SHAMAN проведут в течение месяца

Точная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN будет известна в течение месяца

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Результаты экспертизы, которая определит точную причину смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского, будут готовы в течение месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Химико-токсикологическое исследование продлится около месяца. По его результатам будет установлена точная причина смерти", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN
11 ноября, 15:20
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка.
Позднее другой информированный источник РИА Новости рассказал, что причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN могло стать отравление неустановленным веществом, для выяснения точной причины будет проведена экспертиза.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря
10 ноября, 16:07
 
ШоубизАнтон Коробков-ЗемлянскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала