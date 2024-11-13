https://ria.ru/20241113/shaman-1983435068.html

Экспертизу после смерти пресс-секретаря SHAMAN проведут в течение месяца

Экспертизу после смерти пресс-секретаря SHAMAN проведут в течение месяца - РИА Новости, 13.11.2024

Экспертизу после смерти пресс-секретаря SHAMAN проведут в течение месяца

Результаты экспертизы, которая определит точную причину смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского, будут готовы в течение... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:16

2024-11-13T09:16

2024-11-13T09:24

шоубиз

антон коробков-землянский

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Результаты экспертизы, которая определит точную причину смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского, будут готовы в течение месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Химико-токсикологическое исследование продлится около месяца. По его результатам будет установлена точная причина смерти", - сказал собеседник агентства.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка.Позднее другой информированный источник РИА Новости рассказал, что причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN могло стать отравление неустановленным веществом, для выяснения точной причины будет проведена экспертиза.

https://ria.ru/20241111/shaman-1983105921.html

https://ria.ru/20241110/shaman-1982939947.html

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антон коробков-землянский, москва