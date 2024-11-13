https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983529989.html

Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила

Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила - РИА Новости, 13.11.2024

Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила

Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника в Гагаринском районе Севастополя составила порядка 200 граммов, рассказал РИА... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:27

2024-11-13T14:27

2024-11-13T15:32

происшествия

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

гагаринский район

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника в Гагаринском районе Севастополя составила порядка 200 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, для подрыва внедорожника использовалось взрывное устройство большой мощности - в тротиловом эквиваленте порядка 200 граммов", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным СК РФ, в среду в Гагаринском районе Севастополя при срабатывании самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий ВС РФ. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983456981.html

севастополь

гагаринский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), гагаринский район, россия