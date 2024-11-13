https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983529989.html
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила - РИА Новости, 13.11.2024
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника в Гагаринском районе Севастополя составила порядка 200 граммов, рассказал РИА... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:27
2024-11-13T14:27
2024-11-13T15:32
происшествия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
гагаринский район
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника в Гагаринском районе Севастополя составила порядка 200 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, для подрыва внедорожника использовалось взрывное устройство большой мощности - в тротиловом эквиваленте порядка 200 граммов", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным СК РФ, в среду в Гагаринском районе Севастополя при срабатывании самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий ВС РФ. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983456981.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), гагаринский район, россия
Происшествия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Гагаринский район, Россия
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила
Для подрыва машины с военным в Севастополе использовали 200 граммов тротила