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Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила - РИА Новости, 13.11.2024
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14:27 13.11.2024 (обновлено: 15:32 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983529989.html
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила - РИА Новости, 13.11.2024
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника в Гагаринском районе Севастополя составила порядка 200 граммов, рассказал РИА... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:27
2024-11-13T15:32
происшествия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
гагаринский район
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника в Гагаринском районе Севастополя составила порядка 200 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, для подрыва внедорожника использовалось взрывное устройство большой мощности - в тротиловом эквиваленте порядка 200 граммов", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным СК РФ, в среду в Гагаринском районе Севастополя при срабатывании самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий ВС РФ. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983456981.html
севастополь
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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), гагаринский район, россия
Происшествия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Гагаринский район, Россия
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила

Для подрыва машины с военным в Севастополе использовали 200 граммов тротила

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника в Гагаринском районе Севастополя составила порядка 200 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, для подрыва внедорожника использовалось взрывное устройство большой мощности - в тротиловом эквиваленте порядка 200 граммов", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным СК РФ, в среду в Гагаринском районе Севастополя при срабатывании самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий ВС РФ. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
На месте взрыва автомобиля в Севастополе, 13 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Стали известны подробности взрыва в Севастополе
Вчера, 11:16
 
ПроисшествияСевастопольСледственный комитет России (СК РФ)Гагаринский районРоссия
 
 
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