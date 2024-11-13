https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983456981.html

Стали известны подробности взрыва в Севастополе

Стали известны подробности взрыва в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024

Стали известны подробности взрыва в Севастополе

Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под днище внедорожника, взорванного в Гагаринском районе Севастополя, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:16

2024-11-13T11:16

2024-11-13T16:46

происшествия

авто

севастополь

гагаринский район

михаил развожаев

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под днище внедорожника, взорванного в Гагаринском районе Севастополя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Губернатор Михаил Развожаев сообщил в среду, что утром при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, нельзя исключать возможность диверсии. "Взрывчатка была заложена под днище автомобиля", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240603/diversanty-1950164679.html

севастополь

гагаринский район

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происшествия, авто, севастополь, гагаринский район, михаил развожаев