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Стали известны подробности взрыва в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
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11:16 13.11.2024 (обновлено: 16:46 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983456981.html
Стали известны подробности взрыва в Севастополе
Стали известны подробности взрыва в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
Стали известны подробности взрыва в Севастополе
Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под днище внедорожника, взорванного в Гагаринском районе Севастополя, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:16
2024-11-13T16:46
происшествия
авто
севастополь
гагаринский район
михаил развожаев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под днище внедорожника, взорванного в Гагаринском районе Севастополя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Губернатор Михаил Развожаев сообщил в среду, что утром при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, нельзя исключать возможность диверсии. "Взрывчатка была заложена под днище автомобиля", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240603/diversanty-1950164679.html
севастополь
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происшествия, авто, севастополь, гагаринский район, михаил развожаев
Происшествия, Авто, Севастополь, Гагаринский район, Михаил Развожаев
Стали известны подробности взрыва в Севастополе

В Севастополе в подорванной машине военного нашли следы взрывчатки

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Севастополе, 13 ноября 2024 года
На месте взрыва автомобиля в Севастополе, 13 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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На месте взрыва автомобиля в Севастополе, 13 ноября 2024 года
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под днище внедорожника, взорванного в Гагаринском районе Севастополя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил в среду, что утром при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, нельзя исключать возможность диверсии.
"Взрывчатка была заложена под днище автомобиля", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Севастополе 5 членов агентурной группы ГУР МОУ и СБУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Источник: в Севастополе арестовали всех задержанных украинских агентов
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ПроисшествияАвтоСевастопольГагаринский районМихаил Развожаев
 
 
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