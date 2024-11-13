https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983456981.html
Стали известны подробности взрыва в Севастополе
Стали известны подробности взрыва в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
Стали известны подробности взрыва в Севастополе
Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под днище внедорожника, взорванного в Гагаринском районе Севастополя, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:16
2024-11-13T11:16
2024-11-13T16:46
происшествия
авто
севастополь
гагаринский район
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983549652_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_16d01fbd0bde48f2b84610c9dfa51f8e.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под днище внедорожника, взорванного в Гагаринском районе Севастополя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Губернатор Михаил Развожаев сообщил в среду, что утром при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, нельзя исключать возможность диверсии. "Взрывчатка была заложена под днище автомобиля", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240603/diversanty-1950164679.html
севастополь
гагаринский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983549652_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef6fa16546563bd2dd1f14246ceb9c8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, севастополь, гагаринский район, михаил развожаев
Происшествия, Авто, Севастополь, Гагаринский район, Михаил Развожаев
Стали известны подробности взрыва в Севастополе
В Севастополе в подорванной машине военного нашли следы взрывчатки