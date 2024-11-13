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Проект "Мама, папа, я – здоровая семья" стартовал в Ярославской области - РИА Новости, 13.11.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:50 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/semya-1983621771.html
Проект "Мама, папа, я – здоровая семья" стартовал в Ярославской области
Проект "Мама, папа, я – здоровая семья" стартовал в Ярославской области - РИА Новости, 13.11.2024
Проект "Мама, папа, я – здоровая семья" стартовал в Ярославской области
Новый социально-просветительский проект "Мама, папа, я – здоровая семья" стартовал в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:50
2024-11-13T20:50
ярославская область
ярославская область
любимский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Новый социально-просветительский проект "Мама, папа, я – здоровая семья" стартовал в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Год семьи министерство здравоохранения и Общественная палата региона запустили новый проект для детей и родителей. Называется он "Мама, папа, я – здоровая семья", что уже говорит о его главной задаче", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам губернатора, специалисты медучреждений региона будут приезжать в детские сады, вместе с сотрудниками осматривать детей и встречаться с родителями. Психологи, врачи ЛФК, диетологи расскажут, какими должны быть здоровый распорядок дня ребенка с учетом его возраста, питание, отношения с близкими и сверстниками, физическая активность. Правительство Ярославской области проинформировало, что первые встречи в рамках социально-просветительского проекта уже прошли. В частности, в среду мероприятие проекта "Мама, папа, я – здоровая семья" было организовано на базе детского сада №4 в Любиме. Родители, отмечают в правительстве области, активно включились в диалог с медицинскими психологами, живо интересовались поведенческими особенностями детей разных возрастов и методами выхода из конфликтных ситуаций. "По сути, мы начинаем работу по пропаганде здорового образа жизни практически с пеленок, охватывая максимально ту среду, где живет, учится и проводит время ребенок. Также мы ежегодно проводим мероприятия для взрослых жителей района, чтобы максимально охватить их диагностическими исследованиями, занимаемся просветительской работой", - цитирует правительство области главного врача Любимской ЦРБ Татьяну Якунину. Кроме Любимского района, к проекту присоединились также Даниловский и Угличский. Как сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский, встречи показали высокую заинтересованность родителей. В дальнейшем работа областным министерством здравоохранения будет масштабирована на весь регион, подчеркнули в областном правительстве.
https://ria.ru/20241112/stipendii-1983383697.html
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ярославская область, любимский район, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Любимский район, Михаил Евраев

Проект "Мама, папа, я – здоровая семья" стартовал в Ярославской области

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Новый социально-просветительский проект "Мама, папа, я – здоровая семья" стартовал в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Год семьи министерство здравоохранения и Общественная палата региона запустили новый проект для детей и родителей. Называется он "Мама, папа, я – здоровая семья", что уже говорит о его главной задаче", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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По словам губернатора, специалисты медучреждений региона будут приезжать в детские сады, вместе с сотрудниками осматривать детей и встречаться с родителями. Психологи, врачи ЛФК, диетологи расскажут, какими должны быть здоровый распорядок дня ребенка с учетом его возраста, питание, отношения с близкими и сверстниками, физическая активность.
Правительство Ярославской области проинформировало, что первые встречи в рамках социально-просветительского проекта уже прошли. В частности, в среду мероприятие проекта "Мама, папа, я – здоровая семья" было организовано на базе детского сада №4 в Любиме. Родители, отмечают в правительстве области, активно включились в диалог с медицинскими психологами, живо интересовались поведенческими особенностями детей разных возрастов и методами выхода из конфликтных ситуаций.
"По сути, мы начинаем работу по пропаганде здорового образа жизни практически с пеленок, охватывая максимально ту среду, где живет, учится и проводит время ребенок. Также мы ежегодно проводим мероприятия для взрослых жителей района, чтобы максимально охватить их диагностическими исследованиями, занимаемся просветительской работой", - цитирует правительство области главного врача Любимской ЦРБ Татьяну Якунину.
Кроме Любимского района, к проекту присоединились также Даниловский и Угличский. Как сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский, встречи показали высокую заинтересованность родителей. В дальнейшем работа областным министерством здравоохранения будет масштабирована на весь регион, подчеркнули в областном правительстве.
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Ярославская областьЯрославская областьЛюбимский районМихаил Евраев
 
 
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