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СБУ завела дело против священника УПЦ за пророссийские взгляды - РИА Новости, 13.11.2024
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14:27 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/sbu-1983530144.html
СБУ завела дело против священника УПЦ за пророссийские взгляды
СБУ завела дело против священника УПЦ за пророссийские взгляды - РИА Новости, 13.11.2024
СБУ завела дело против священника УПЦ за пророссийские взгляды
Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против клирика канонической Украинской православной церкви за "пророссийские взгляды" и... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:27
2024-11-13T14:27
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житомирская область
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против клирика канонической Украинской православной церкви за "пророссийские взгляды" и оправдание спецоперации РФ. "Служба безопасности собрала доказательную базу по антиукраинской деятельности клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ В Житомирской области. По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что священнослужитель также оправдывал российскую специальную военную операцию и называл конфликт на Украине гражданским. Против него заведено уголовное дело по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии". Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241107/simpatiya-1982338365.html
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украина, россия, житомирская область, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, московский патриархат, в мире
Украина, Россия, Житомирская область, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Московский Патриархат, В мире
СБУ завела дело против священника УПЦ за пророссийские взгляды

СБУ завела дело против клирика канонической УПЦ за пророссийские взгляды

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против клирика канонической Украинской православной церкви за "пророссийские взгляды" и оправдание спецоперации РФ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу по антиукраинской деятельности клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ В Житомирской области. По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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В ведомстве утверждают, что священнослужитель также оправдывал российскую специальную военную операцию и называл конфликт на Украине гражданским. Против него заведено уголовное дело по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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УкраинаРоссияЖитомирская областьВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныМосковский ПатриархатВ мире
 
 
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