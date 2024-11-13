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В Киеве захотели сорвать авиасообщение в России - РИА Новости, 13.11.2024
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04:25 13.11.2024 (обновлено: 08:21 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983419969.html
В Киеве захотели сорвать авиасообщение в России
В Киеве захотели сорвать авиасообщение в России - РИА Новости, 13.11.2024
В Киеве захотели сорвать авиасообщение в России
Санкции Украины против сервисных компаний, обслуживающих аэропорты России, направлены на то, чтобы помешать ей привлекать к внутренним перевозкам авиакомпании... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T04:25
2024-11-13T08:21
россия
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Санкции Украины против сервисных компаний, обслуживающих аэропорты России, направлены на то, чтобы помешать ей привлекать к внутренним перевозкам авиакомпании из дружественных Москве стран, с таким утверждением выступил уполномоченный офиса Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк."Санкции Украины против сервисных служб российских аэропортов введены, чтобы помешать России привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных ей стран", — написал он в Facebook* (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).Иностранные перевозчики, по утверждению Власюка, будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке из-за невозможности обслуживания рейсов.Как отмечает издание "Страна.ua", речь идет об украинских санкциях, которые не могут повлиять на работу иностранных авиаперевозчиков из-за отсутствия авиасообщения с Украиной.Зеленский 12 ноября ввел санкции, в частности, против сервисных служб аэропортов Домодедово и Шереметьево: "Домодедово эрпорт хэндлинг", "Шереметьево хэндлинг" и других. Всего в списке 63 юридических лица.В сентябре Зеленский подписал указы о санкциях против 147 юридических и физических лиц, связанных с авиаинфраструктурой России.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241110/ssha-1982969170.html
https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982336309.html
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россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В Киеве захотели сорвать авиасообщение в России

Украина наложила санкции против сервисных компаний российских аэропортов

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Санкции Украины против сервисных компаний, обслуживающих аэропорты России, направлены на то, чтобы помешать ей привлекать к внутренним перевозкам авиакомпании из дружественных Москве стран, с таким утверждением выступил уполномоченный офиса Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.
«
"Санкции Украины против сервисных служб российских аэропортов введены, чтобы помешать России привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных ей стран", — написал он в Facebook* (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО
10 ноября, 21:03
Иностранные перевозчики, по утверждению Власюка, будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке из-за невозможности обслуживания рейсов.
Как отмечает издание "Страна.ua", речь идет об украинских санкциях, которые не могут повлиять на работу иностранных авиаперевозчиков из-за отсутствия авиасообщения с Украиной.
Зеленский 12 ноября ввел санкции, в частности, против сервисных служб аэропортов Домодедово и Шереметьево: "Домодедово эрпорт хэндлинг", "Шереметьево хэндлинг" и других. Всего в списке 63 юридических лица.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
СМИ: на Западе обсуждают шанс снятия санкций с России после победы Трампа
7 ноября, 03:35
В сентябре Зеленский подписал указы о санкциях против 147 юридических и физических лиц, связанных с авиаинфраструктурой России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Путин: Санкции Запада против России не возымели эффекта - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Западные санкции против России не возымели эффекта, заявил Путин
7 ноября, 19:59
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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