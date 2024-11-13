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"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России - РИА Новости, 13.11.2024
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08:00 13.11.2024 (обновлено: 08:06 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html
"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России
"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России - РИА Новости, 13.11.2024
"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России
Пора признать бесполезность санкций и прекратить ждать краха российской экономики — этого не случится ни через год, ни через пять или десять лет, предупреждает... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:00
2024-11-13T08:06
экономика
россия
китай
индия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
евразийский экономический союз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Пора признать бесполезность санкций и прекратить ждать краха российской экономики — этого не случится ни через год, ни через пять или десять лет, предупреждает британский военный аналитик Александр Меркурис. Почему Москва устояла под мощным давлением ЕС и США — в материале РИА Новости.Производственный бумКак отметил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran, инициаторы санкций ошибочно полагали, что Россия застряла примерно на уровне 2000 года, "но она постоянно меняется". Публикуемые на Западе отчеты не соответствуют действительности."Об этом твердят уже много лет, с 2014-го. Говорят, стоит еще немного поднажать — и все развалится как карточный домик. Разумеется, это не так... Россия хорошо приспосабливается к санкциям, страна на самом деле процветает", — уверен эксперт.И это в первую очередь результат бурного развития собственного производства.Реальный сектор демонстрирует положительную динамику с марта 2023-го. Итог за год: плюс 3,5% — в пять раз больше, чем в 2022-м.На Западе это увязывают исключительно с оборонной промышленностью. Однако дело в переходе на новую модель развития, в основе которой — локализация производства и импортозамещение. Отечественные компании активно заполняют ниши, которые покинул иностранный бизнес.За первое полугодие 2024-го промышленное производство увеличилось на 4,4%. Машиностроение обеспечило 42% прироста, металлургический комплекс — 8,8, химическая промышленность — 5,7.Господдержка и инвестицииПравительство реализует масштабные программы поддержки ключевых отраслей: сельского хозяйства, машиностроения, IT. Конкурентоспособность повышается, зависимость от импорта ослабляется, создаются рабочие места.В 2023-м на реализацию нацпроектов выделили около двух триллионов рублей. В этом году, по данным Минфина, уже потратили 2,5 триллиона — 80,2% плана.Нацпроект "Демография" профинансирован на 98,2%; "Здравоохранение" — 87,2; "Культура" — 86,3; "Наука и университеты" — 79,3; "Международная кооперация и экспорт" — 78,6; "Жилье и городская среда" — 78,2; "Производительность труда" — 77,3; "Образование" — 77,2; "Безопасные качественные дороги" — 73; "Экология" — 70,3.Средства поступают через специальный инвестиционный контракт (СПИК) и механизм государственно-частного партнерства, к финансированию привлекают и бизнес.Растет интерес инвесторов, в том числе китайских. Российские компании тоже находят альтернативные источники, что позволяет поддерживать экономическую активность, отмечает финансовый эксперт Анна Веденеева.По прогнозу ЦБ, в 2025 году позитивные тенденции сохранятся."Экономический рост продолжится, в том числе за счет роста производственных возможностей экономики, на основе того значительного роста инвестиций, который произошел в 2023-2024-м. Мы полагаем, что инвестиции в следующем году останутся на своем рекордном уровне, близком к уровням 2024-го. За счет этого произойдет выравнивание производственных возможностей того объема товаров и услуг, которые экономика способна произвести, с уровнем спроса. Это приведет к замедлению инфляции", — указал зампред регулятора Алексей Заботкин.Перенастройка торговлиПотери на западных рынках компенсировала успешная перенастройка торговых связей: экспорт и импорт сместились в сторону дружественных стран, переформатирована транспортная логистика.Россия нарастила торговлю с Китаем, Индией, Турцией, Бразилией: экспорт туда увеличился более чем на 50%. В 2023-м на долю Китая приходилось 38% российского импорта и 31 — экспорта, говорит Валерия Иванова, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений.Переход на расчеты в нацвалютах снижает зависимость от доллара и евро, защищая финансовую систему. В то же время стабильный приток валютной выручки сглаживает негативные последствия санкций и поддерживает торговый баланс государства.Расчеты в нацвалютах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) достигли 90%, а со странами БРИКС, товарооборот с которыми в 2023-м вырос на четверть, — 85.В целом диверсификация международного партнерства и значительное укрепление экономических связей с участниками БРИКС, ШОС и ЕАЭС способствуют расширению рынков сбыта и привлечению инвестиций, подчеркивает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Наконец, еще один важный фактор, не учтенный Западом: экономика России слишком большая, чтобы душить ее без последствий для себя. Отсюда и рекордные продажи нефти по цене выше потолка, установленного G7, и то, что некоторые виды продукции так и не решились запретить. Это и титан, и палладий, и уран, и удобрения.Грамотная политикаВласти проводят взвешенную макроэкономическую политику: госдолг небольшой, золотовалютные резервы пополняются (сейчас — 628,5 миллиарда долларов). Это смягчает внешние потрясения.С 2015 года действует собственная платежная система, закрыты сотни проблемных банков. В 2022-м ЦБ ограничил отток капитала за границу и снятие наличных в рублях и валюте."Да, меры были экстремальными, но они остановили панику и стабилизировали ситуацию. Дальнейшие действия Минфина в виде бюджетного импульса позволили наполнить экономику деньгами и обеспечить развитие промышленности даже в условиях санкций", — объясняет Алексей Родин, основатель компании Rodin Capital.Создан мощный фундамент для продолжения роста ВВП. Прогноз Минэкономразвития на 2024-й — 3,9%, Международного валютного фонда — 3,6, ООН — 3,2. Отечественная экономика на подъеме, в отличие от ЕС, столкнувшегося с индустриальным кризисом.
https://ria.ru/20241025/zerno-1979860447.html
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экономика, россия, китай, индия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз, санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Россия, Китай, Индия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евразийский экономический союз, Санкции в отношении России, Цены на нефть
"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России

Военный эксперт Меркурис: коллапса в РФ не будет ни завтра, ни через десять лет

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Пора признать бесполезность санкций и прекратить ждать краха российской экономики — этого не случится ни через год, ни через пять или десять лет, предупреждает британский военный аналитик Александр Меркурис. Почему Москва устояла под мощным давлением ЕС и США — в материале РИА Новости.

Производственный бум

Как отметил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran, инициаторы санкций ошибочно полагали, что Россия застряла примерно на уровне 2000 года, "но она постоянно меняется". Публикуемые на Западе отчеты не соответствуют действительности.
"Об этом твердят уже много лет, с 2014-го. Говорят, стоит еще немного поднажать — и все развалится как карточный домик. Разумеется, это не так... Россия хорошо приспосабливается к санкциям, страна на самом деле процветает", — уверен эксперт.
И это в первую очередь результат бурного развития собственного производства.
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Реальный сектор демонстрирует положительную динамику с марта 2023-го. Итог за год: плюс 3,5% — в пять раз больше, чем в 2022-м.
На Западе это увязывают исключительно с оборонной промышленностью. Однако дело в переходе на новую модель развития, в основе которой — локализация производства и импортозамещение. Отечественные компании активно заполняют ниши, которые покинул иностранный бизнес.
За первое полугодие 2024-го промышленное производство увеличилось на 4,4%. Машиностроение обеспечило 42% прироста, металлургический комплекс — 8,8, химическая промышленность — 5,7.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЗаливщик металла производит осмотр ковша после залитой плавки в цехе предприятия
Заливщик металла производит осмотр ковша после залитой плавки в цехе предприятия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Заливщик металла производит осмотр ковша после залитой плавки в цехе предприятия

Господдержка и инвестиции

Правительство реализует масштабные программы поддержки ключевых отраслей: сельского хозяйства, машиностроения, IT. Конкурентоспособность повышается, зависимость от импорта ослабляется, создаются рабочие места.
В 2023-м на реализацию нацпроектов выделили около двух триллионов рублей. В этом году, по данным Минфина, уже потратили 2,5 триллиона — 80,2% плана.
Нацпроект "Демография" профинансирован на 98,2%; "Здравоохранение" — 87,2; "Культура" — 86,3; "Наука и университеты" — 79,3; "Международная кооперация и экспорт" — 78,6; "Жилье и городская среда" — 78,2; "Производительность труда" — 77,3; "Образование" — 77,2; "Безопасные качественные дороги" — 73; "Экология" — 70,3.
Операция по перевалке СПГ в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России
22 октября, 08:00
Средства поступают через специальный инвестиционный контракт (СПИК) и механизм государственно-частного партнерства, к финансированию привлекают и бизнес.
Растет интерес инвесторов, в том числе китайских. Российские компании тоже находят альтернативные источники, что позволяет поддерживать экономическую активность, отмечает финансовый эксперт Анна Веденеева.
По прогнозу ЦБ, в 2025 году позитивные тенденции сохранятся.
"Экономический рост продолжится, в том числе за счет роста производственных возможностей экономики, на основе того значительного роста инвестиций, который произошел в 2023-2024-м. Мы полагаем, что инвестиции в следующем году останутся на своем рекордном уровне, близком к уровням 2024-го. За счет этого произойдет выравнивание производственных возможностей того объема товаров и услуг, которые экономика способна произвести, с уровнем спроса. Это приведет к замедлению инфляции", — указал зампред регулятора Алексей Заботкин.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России

Перенастройка торговли

Потери на западных рынках компенсировала успешная перенастройка торговых связей: экспорт и импорт сместились в сторону дружественных стран, переформатирована транспортная логистика.
Россия нарастила торговлю с Китаем, Индией, Турцией, Бразилией: экспорт туда увеличился более чем на 50%. В 2023-м на долю Китая приходилось 38% российского импорта и 31 — экспорта, говорит Валерия Иванова, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений.
Переход на расчеты в нацвалютах снижает зависимость от доллара и евро, защищая финансовую систему. В то же время стабильный приток валютной выручки сглаживает негативные последствия санкций и поддерживает торговый баланс государства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
"Мы проиграли": в Европе признали важнейшую потерю из-за России
14 сентября, 08:00
Расчеты в нацвалютах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) достигли 90%, а со странами БРИКС, товарооборот с которыми в 2023-м вырос на четверть, — 85.
В целом диверсификация международного партнерства и значительное укрепление экономических связей с участниками БРИКС, ШОС и ЕАЭС способствуют расширению рынков сбыта и привлечению инвестиций, подчеркивает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.
Наконец, еще один важный фактор, не учтенный Западом: экономика России слишком большая, чтобы душить ее без последствий для себя. Отсюда и рекордные продажи нефти по цене выше потолка, установленного G7, и то, что некоторые виды продукции так и не решились запретить. Это и титан, и палладий, и уран, и удобрения.
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС

Грамотная политика

Власти проводят взвешенную макроэкономическую политику: госдолг небольшой, золотовалютные резервы пополняются (сейчас — 628,5 миллиарда долларов). Это смягчает внешние потрясения.
С 2015 года действует собственная платежная система, закрыты сотни проблемных банков. В 2022-м ЦБ ограничил отток капитала за границу и снятие наличных в рублях и валюте.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума: что это значит
25 октября, 15:52
"Да, меры были экстремальными, но они остановили панику и стабилизировали ситуацию. Дальнейшие действия Минфина в виде бюджетного импульса позволили наполнить экономику деньгами и обеспечить развитие промышленности даже в условиях санкций", — объясняет Алексей Родин, основатель компании Rodin Capital.
Создан мощный фундамент для продолжения роста ВВП. Прогноз Минэкономразвития на 2024-й — 3,9%, Международного валютного фонда — 3,6, ООН — 3,2. Отечественная экономика на подъеме, в отличие от ЕС, столкнувшегося с индустриальным кризисом.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане
 
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