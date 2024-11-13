https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html

"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России

"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России - РИА Новости, 13.11.2024

"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России

Пора признать бесполезность санкций и прекратить ждать краха российской экономики — этого не случится ни через год, ни через пять или десять лет, предупреждает... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:00

2024-11-13T08:00

2024-11-13T08:06

экономика

россия

китай

индия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

евразийский экономический союз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Пора признать бесполезность санкций и прекратить ждать краха российской экономики — этого не случится ни через год, ни через пять или десять лет, предупреждает британский военный аналитик Александр Меркурис. Почему Москва устояла под мощным давлением ЕС и США — в материале РИА Новости.Производственный бумКак отметил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran, инициаторы санкций ошибочно полагали, что Россия застряла примерно на уровне 2000 года, "но она постоянно меняется". Публикуемые на Западе отчеты не соответствуют действительности."Об этом твердят уже много лет, с 2014-го. Говорят, стоит еще немного поднажать — и все развалится как карточный домик. Разумеется, это не так... Россия хорошо приспосабливается к санкциям, страна на самом деле процветает", — уверен эксперт.И это в первую очередь результат бурного развития собственного производства.Реальный сектор демонстрирует положительную динамику с марта 2023-го. Итог за год: плюс 3,5% — в пять раз больше, чем в 2022-м.На Западе это увязывают исключительно с оборонной промышленностью. Однако дело в переходе на новую модель развития, в основе которой — локализация производства и импортозамещение. Отечественные компании активно заполняют ниши, которые покинул иностранный бизнес.За первое полугодие 2024-го промышленное производство увеличилось на 4,4%. Машиностроение обеспечило 42% прироста, металлургический комплекс — 8,8, химическая промышленность — 5,7.Господдержка и инвестицииПравительство реализует масштабные программы поддержки ключевых отраслей: сельского хозяйства, машиностроения, IT. Конкурентоспособность повышается, зависимость от импорта ослабляется, создаются рабочие места.В 2023-м на реализацию нацпроектов выделили около двух триллионов рублей. В этом году, по данным Минфина, уже потратили 2,5 триллиона — 80,2% плана.Нацпроект "Демография" профинансирован на 98,2%; "Здравоохранение" — 87,2; "Культура" — 86,3; "Наука и университеты" — 79,3; "Международная кооперация и экспорт" — 78,6; "Жилье и городская среда" — 78,2; "Производительность труда" — 77,3; "Образование" — 77,2; "Безопасные качественные дороги" — 73; "Экология" — 70,3.Средства поступают через специальный инвестиционный контракт (СПИК) и механизм государственно-частного партнерства, к финансированию привлекают и бизнес.Растет интерес инвесторов, в том числе китайских. Российские компании тоже находят альтернативные источники, что позволяет поддерживать экономическую активность, отмечает финансовый эксперт Анна Веденеева.По прогнозу ЦБ, в 2025 году позитивные тенденции сохранятся."Экономический рост продолжится, в том числе за счет роста производственных возможностей экономики, на основе того значительного роста инвестиций, который произошел в 2023-2024-м. Мы полагаем, что инвестиции в следующем году останутся на своем рекордном уровне, близком к уровням 2024-го. За счет этого произойдет выравнивание производственных возможностей того объема товаров и услуг, которые экономика способна произвести, с уровнем спроса. Это приведет к замедлению инфляции", — указал зампред регулятора Алексей Заботкин.Перенастройка торговлиПотери на западных рынках компенсировала успешная перенастройка торговых связей: экспорт и импорт сместились в сторону дружественных стран, переформатирована транспортная логистика.Россия нарастила торговлю с Китаем, Индией, Турцией, Бразилией: экспорт туда увеличился более чем на 50%. В 2023-м на долю Китая приходилось 38% российского импорта и 31 — экспорта, говорит Валерия Иванова, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений.Переход на расчеты в нацвалютах снижает зависимость от доллара и евро, защищая финансовую систему. В то же время стабильный приток валютной выручки сглаживает негативные последствия санкций и поддерживает торговый баланс государства.Расчеты в нацвалютах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) достигли 90%, а со странами БРИКС, товарооборот с которыми в 2023-м вырос на четверть, — 85.В целом диверсификация международного партнерства и значительное укрепление экономических связей с участниками БРИКС, ШОС и ЕАЭС способствуют расширению рынков сбыта и привлечению инвестиций, подчеркивает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Наконец, еще один важный фактор, не учтенный Западом: экономика России слишком большая, чтобы душить ее без последствий для себя. Отсюда и рекордные продажи нефти по цене выше потолка, установленного G7, и то, что некоторые виды продукции так и не решились запретить. Это и титан, и палладий, и уран, и удобрения.Грамотная политикаВласти проводят взвешенную макроэкономическую политику: госдолг небольшой, золотовалютные резервы пополняются (сейчас — 628,5 миллиарда долларов). Это смягчает внешние потрясения.С 2015 года действует собственная платежная система, закрыты сотни проблемных банков. В 2022-м ЦБ ограничил отток капитала за границу и снятие наличных в рублях и валюте."Да, меры были экстремальными, но они остановили панику и стабилизировали ситуацию. Дальнейшие действия Минфина в виде бюджетного импульса позволили наполнить экономику деньгами и обеспечить развитие промышленности даже в условиях санкций", — объясняет Алексей Родин, основатель компании Rodin Capital.Создан мощный фундамент для продолжения роста ВВП. Прогноз Минэкономразвития на 2024-й — 3,9%, Международного валютного фонда — 3,6, ООН — 3,2. Отечественная экономика на подъеме, в отличие от ЕС, столкнувшегося с индустриальным кризисом.

https://ria.ru/20241025/zerno-1979860447.html

https://ria.ru/20241022/gaz-1979168579.html

https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

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экономика, россия, китай, индия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз, санкции в отношении россии, цены на нефть