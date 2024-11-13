https://ria.ru/20241113/samolet-1983414813.html

В Гаити обстреляли третий по счету американский самолет, сообщили СМИ

В Гаити обстреляли третий по счету американский самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2024

В Гаити обстреляли третий по счету американский самолет, сообщили СМИ

Третий по счету американский гражданский самолет, на этот раз принадлежащий авиакомпании American Airlines, попал под обстрел в Гаити, передает агентство Рейтер РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T01:31

2024-11-13T01:31

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Третий по счету американский гражданский самолет, на этот раз принадлежащий авиакомпании American Airlines, попал под обстрел в Гаити, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании."American Airlines заявила, что приостанавливает полеты в Гаити до 12 февраля после того, как самолет попал под обстрел", — говорится в сообщении.По данным агентства, самолет компании American Airlines рейса 819, который летел из Порт-о-Пренса, благополучно приземлился в Майами в понедельник, однако после осмотра выяснилось, что в обшивку попала пуля.Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в Гаити, пострадал один человек. Позже другая американская авиакомпания — JetBlue — обнаружила повреждения от выстрела на корпусе одного из своих самолетов, летавших в Гаити. После этого федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило на 30 дней американским гражданским самолетам летать в Гаити.Ранее переходный президентский совет Гаити снял с должности премьера страны Гарри Кониля, назначив на его место предпринимателя Аликса Дидье Фис-Эме. По информации СМИ, причиной отставки премьера Кониля стало нарушение полномочий при назначении министра иностранных дел без согласования с президентским советом. При этом Кониль считает свое увольнение незаконным.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20241112/gaiti-1983409904.html

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гаити, в мире, майами, жовенель моиз, american airlines, jetblue