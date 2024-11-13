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В Гаити обстреляли третий по счету американский самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
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01:31 13.11.2024 (обновлено: 06:01 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/samolet-1983414813.html
В Гаити обстреляли третий по счету американский самолет, сообщили СМИ
В Гаити обстреляли третий по счету американский самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2024
В Гаити обстреляли третий по счету американский самолет, сообщили СМИ
Третий по счету американский гражданский самолет, на этот раз принадлежащий авиакомпании American Airlines, попал под обстрел в Гаити, передает агентство Рейтер РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T01:31
2024-11-13T06:01
гаити
в мире
майами
жовенель моиз
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Третий по счету американский гражданский самолет, на этот раз принадлежащий авиакомпании American Airlines, попал под обстрел в Гаити, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.&quot;American Airlines заявила, что приостанавливает полеты в Гаити до 12 февраля после того, как самолет попал под обстрел&quot;, — говорится в сообщении.По данным агентства, самолет компании American Airlines рейса 819, который летел из Порт-о-Пренса, благополучно приземлился в Майами в понедельник, однако после осмотра выяснилось, что в обшивку попала пуля.Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в Гаити, пострадал один человек. Позже другая американская авиакомпания — JetBlue — обнаружила повреждения от выстрела на корпусе одного из своих самолетов, летавших в Гаити. После этого федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило на 30 дней американским гражданским самолетам летать в Гаити.Ранее переходный президентский совет Гаити снял с должности премьера страны Гарри Кониля, назначив на его место предпринимателя Аликса Дидье Фис-Эме. По информации СМИ, причиной отставки премьера Кониля стало нарушение полномочий при назначении министра иностранных дел без согласования с президентским советом. При этом Кониль считает свое увольнение незаконным.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20241112/gaiti-1983409904.html
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гаити, в мире, майами, жовенель моиз, american airlines, jetblue
Гаити, В мире, Майами, Жовенель Моиз, American Airlines, JetBlue
В Гаити обстреляли третий по счету американский самолет, сообщили СМИ

Reuters: в Гаити обстреляли третий по счету американский гражданский самолет

© iStock.com / AK2Вид на Порт-о-Пренс, Гаити
Вид на Порт-о-Пренс, Гаити - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / AK2
Вид на Порт-о-Пренс, Гаити. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Третий по счету американский гражданский самолет, на этот раз принадлежащий авиакомпании American Airlines, попал под обстрел в Гаити, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
«

"American Airlines заявила, что приостанавливает полеты в Гаити до 12 февраля после того, как самолет попал под обстрел", — говорится в сообщении.

По данным агентства, самолет компании American Airlines рейса 819, который летел из Порт-о-Пренса, благополучно приземлился в Майами в понедельник, однако после осмотра выяснилось, что в обшивку попала пуля.
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Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в Гаити, пострадал один человек. Позже другая американская авиакомпания — JetBlue — обнаружила повреждения от выстрела на корпусе одного из своих самолетов, летавших в Гаити. После этого федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило на 30 дней американским гражданским самолетам летать в Гаити.
Ранее переходный президентский совет Гаити снял с должности премьера страны Гарри Кониля, назначив на его место предпринимателя Аликса Дидье Фис-Эме. По информации СМИ, причиной отставки премьера Кониля стало нарушение полномочий при назначении министра иностранных дел без согласования с президентским советом. При этом Кониль считает свое увольнение незаконным.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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ГаитиВ миреМайамиЖовенель МоизAmerican AirlinesJetBlue
 
 
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