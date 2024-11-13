https://ria.ru/20241113/ryutte-1983465238.html

Рютте призвал союзников продолжить помощь Украине

Рютте призвал союзников продолжить помощь Украине - РИА Новости, 13.11.2024

Рютте призвал союзников продолжить помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:43

2024-11-13T11:43

2024-11-13T11:46

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать". "Мы должны сделать больше, чтобы Украина сохраняла способность воевать", - сказал он. По словам Рютте, в задачу Киева входит "отбросить назад насколько это возможно" российские силы. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем, заявлял ранее премьер Венгрии Виктор Орбан. Накануне на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном генсек НАТО заявил, что ЕС и США совместно должны увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта". Ранее сообщалось, что Блинкен направился в Брюссель обсуждать с НАТО и ЕС перспективы продолжения поддержки Украины на фоне победы на президентских выборах Дональда Трампа. В свою очередь, посетивший на днях Киев и Варшаву глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо в ближайший месяц принять принципиальное решение, будет ли он продолжать помогать Украине "при любом сценарии". Боррель намерен вынести этот вопрос на обсуждение на ближайших заседаниях глав МИД и минобороны стран ЕС 18-19 ноября.

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